Komediani turk përballet me katër vjet burg pas fyerjeve ndaj Erdoganit gjatë Stand Up-it
Një gjykatë në Turqi ka urdhëruar paraburgimin e komedianit Deniz Goktas, i cili po përballet me akuza për fyerje të vlerave fetare dhe të Presidentit Recep Tayyip Erdogan, duke e lënë në pritje të nisjes së gjyqit ndaj tij.
Sipas medieve lokale, Goktas u ndalua në aeroportin e Stambollit të enjten pas kthimit nga jashtë vendit, vetëm disa ditë pasi prokurorët nisën një hetim ndaj një shfaqjeje të tij stand-up, e cila ishte publikuar në rrjet dhe kishte marrë miliona shikime.
Performanca e regjistruar muajin e kaluar në Stamboll është shikuar rreth 9.5 milionë herë në YouTube, ndërsa raportohet se dhjetëra qytetarë kanë paraqitur ankesa për shakatë e tij, veçanërisht ato që lidhen me fenë dhe figurën e presidentit.
Gjatë seancës dëgjimore, komediani 32-vjeçar ka deklaruar se nuk kishte qëllim të ofendonte askënd dhe se materiali i tij duhet të kuptohet si satirë.
Megjithatë, një pjesë e deklaratave të tij, përfshirë përshkrimin e Erdoganit si “diktator i turpshëm”, kanë nxitur reagime të forta dhe hetim penal.
Në Turqi, fyerja e presidentit përbën vepër penale që mund të dënohet deri në katër vjet burg, ndërsa kritikët e konsiderojnë këtë ligj si kufizim të lirisë së shprehjes.
Qeveria turke, nga ana tjetër, këmbëngul se sistemi gjyqësor vepron në mënyrë të pavarur.
Rasti ka nxitur gjithashtu reagime publike, me dhjetëra mbështetës që u mblodhën jashtë gjykatës në Stamboll, duke kërkuar lirimin e komedianit dhe duke brohoritur slogane kundër qeverisë. /Telegrafi/