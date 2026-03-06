Kombet e Bashkuara: Tragjedia në Shkup ku humbën jetën nënë e bijë, është një kujtesë e dhimbshme e dhunës në familje dhe dhunës me bazë gjinore
Ndërsa Maqedonia përgatitet të shënojë Ditën Ndërkombëtare të Gruas 2026, Kombet e Bashkuara po bëjnë thirrje për mbrojtje më të mirë të grave dhe fëmijëve nga dhuna me bazë gjinore dhe dhuna në familje.
Organet e Kombeve të Bashkuara në Maqedoni, me një deklaratë të përbashkët, u bashkohen grave, vajzave, familjeve dhe komuniteteve në të gjithë vendin – dhe në botë – në thirrjen për një të ardhme ku, siç thonë ato, çdo grua dhe çdo fëmijë gëzon të drejtat e tyre të plota, drejtësi të barabartë dhe një jetë pa dhunë, diskriminim dhe frikë.
“Përkujtimi i këtij viti zhvillohet në hijen e një ngjarjeje tragjike në të cilën humbën dy jetë të tjera si pasojë e dhunës në familje. Kjo tragjedi është një kujtesë e dhimbshme se dhuna me bazë gjinore dhe dhuna në familje mbetet një nga format më të përhapura dhe shkatërruese të dhunës që prek gratë dhe fëmijët”, thuhet në deklaratën e përbashkët.
Sipas organeve të OKB-së, ndërsa progresi i vendit në harmonizimin e legjislacionit të tij me Konventën e Stambollit, Konventën për të Drejtat e Fëmijëve dhe Konventën e Organizatës Ndërkombëtare të Punës kundër Dhunës dhe Ngacmimit është i dukshëm, thonë ata, tragjedi të tilla na kujtojnë se detyrimet ligjore duhet të përkthehen në mbrojtje të vërtetë.
“Provat tregojnë se 45% e grave në Maqedoninë e Veriut kanë përjetuar dhunë nga partneri intim, ndërsa raportimi mbetet jashtëzakonisht i ulët – vetëm rreth 2% e grave që kanë përjetuar dhunë e kanë raportuar atë në polici. Dhuna në familje nuk është çështje private – është një shkelje serioze e të drejtave të njeriut. Kur gratë nuk janë të sigurta, as fëmijët nuk janë të sigurt. Fëmijët që janë dëshmitarë ose përjetojnë dhunë përballen me pasoja të përjetshme për mirëqenien, zhvillimin dhe sigurinë e tyre emocionale”, vëren OKB-ja.
Siç theksojnë ata, kur bëhet fjalë për mbrojtjen e grave dhe fëmijëve nga dhuna me bazë gjinore dhe dhuna në familje, koha është thelbësore. Çdo vonesë në veprimin sipas raporteve, shton OKB-ja, i vë gratë dhe fëmijët në rrezik më të madh dhe minon besimin në sistemet e mbrojtjes.
“Në shumë raste, procedurat vonohen dhe viktimat kthehen në mjediset ku ka ndodhur dhuna, duke nënvizuar nevojën urgjente për ndërhyrje efektive dhe në kohë. Sistemet e mbrojtjes duhet të sigurojnë që të gjitha gratë dhe fëmijët të kenë akses të sigurt në mbështetje, përfshirë ato që përballen me pengesa shtesë për shkak të zhvendosjes, statusit ligjor ose cenueshmërisë së shtuar. Në këtë Ditë Ndërkombëtare të Gruas, tema ‘Të Drejtat. Drejtësia. Veprimi për të gjitha gratë dhe vajzat’ na bën thirrje të gjithëve ne – qeverive, institucioneve, komuniteteve, punëdhënësve, fqinjëve dhe familjeve – të ofrojmë mbështetje, vëmendje, burime dhe veprime në mënyrë që gratë dhe fëmijët të mund të fitojnë siguri, dinjitet, drejtësi dhe shpresë”, tha OKB-ja.
Kur bëhet fjalë për dhunën me bazë gjinore dhe dhunën në familje, ata kërkojnë llogaridhënie në mënyrë që të marrim drejtësi.
“Sistemet duhet t’i përgjigjen shpejt dhe në mënyrë efektive çdo raporti, duke siguruar që gratë dhe fëmijët të kenë besim se shërbimet e mbrojtjes do të veprojnë në mënyrë të përshtatshme. Kushtojini vëmendje, merrni masa parandaluese të hershme: Identifikimi i hershëm i rreziqeve përmes shkollave, qendrave shëndetësore, shërbimeve sociale, policisë dhe komuniteteve mund të parandalojë dëmin përpara se rasti të përshkallëzohet. Jepni mbrojtje, merrni siguri: Gratë dhe fëmijët kanë nevojë për strehim të sigurt për akomodim emergjent, por nevojiten përpjekje më të mëdha për të larguar autorët e krimeve, për t’i mbajtur ata përgjegjës dhe për të punuar me ta për të parandaluar raste të ardhshme. Gratë dhe fëmijët gjithashtu kanë nevojë për shërbime mbështetëse, ndihmë ligjore dhe një përgjigje institucionale në kohë”, thonë ata.
Për më tepër, ata po bëjnë thirrje për investime dhe shërbime më të forta. Shërbimet sociale të financuara mirë dhe të forcuara janë thelbësore, thotë OKB-ja, me staf profesional të trajnuar, të pajisur dhe të mbështetur për të mbrojtur gratë dhe fëmijët.
Ata gjithashtu kërkojnë mbështetje për të ndërtuar familje dhe komunitete më të forta. Programet për prindërim pozitiv, barazi gjinore dhe marrëdhënie jo të dhunshme ndryshojnë normat dhe zvogëlojnë dhunën në planin afatgjatë, thotë OKB-ja.
Ata gjithashtu theksojnë se solidariteti i komunitetit, dënimi publik i dhunës dhe avokimi për sigurinë e grave ndryshojnë kulturën dhe parandalojnë abuzimin.
“Krijoni programe restauruese, arrini ndryshime të qëndrueshme: Llogaridhënia e autorit të krimit duhet të shkojë krah për krah me programet e ndryshimit të sjelljes, menaxhimin e zemërimit dhe edukimin rreth dhunës me bazë gjinore. Ofroni mundësi të barabarta, arrini një ekonomi të lulëzuar: Fuqizimi ekonomik i grave dhe qasja në vende pune cilësore, strehim dhe shërbime kujdesi janë investime konkrete në kushte të qëndrueshme dhe breza të ardhshëm. Krijoni barazi në normat shoqërore, arrini respekt dhe siguri: Adresimi i stereotipeve gjinore dhe normave të dëmshme shoqërore është çelësi për parandalimin e dhunës. Përmes arsimit, medias dhe angazhimit të komunitetit, shoqëritë mund të promovojnë barazinë, të sfidojnë diskriminimin dhe të ndërtojnë marrëdhënie të bazuara në respekt dhe përgjegjësi të përbashkët”, kërkojnë ata.
Familja e OKB-së në Maqedoni shpreh solidaritet me të gjitha gratë dhe fëmijët në vend. Ne mbetemi të përkushtuar për të mbështetur autoritetet kombëtare, institucionet dhe komunitetet për të forcuar sistemet e parandalimit, mbrojtjes dhe reagimit, me qëllim, siç thonë ata, të sigurojnë që asnjë grua dhe asnjë fëmijë të mos jetojë në frikë.
“Në këtë Ditë Ndërkombëtare të Gruas, le të qëndrojmë për një shoqëri ku çdo grua dhe çdo fëmijë është i sigurt, i mbrojtur dhe i respektuar – në shtëpi, në shkollë dhe në komunitet”, thanë Kombet e Bashkuara në një deklaratë.