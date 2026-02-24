Komandanti i KFOR-it: Nuk ka vendim për reduktim të trupave amerikane në Kosovë
Komandanti i forcës paqeruajtëse KFOR, gjeneral majori Özkan Ulutaş, ka bërë të qartë se NATO nuk ka marrë vendim për të reduktuar trupat amerikane në Kosovë dhe do të ruajë praninë e saj të përhershme në pjesën veriore të vendit.
Në një intervistë për RTV21, gjenerali Ulutaş ka theksuar se KFOR vazhdon të kërkojë llogaridhënie për sulmet ndaj forcave paqeruajtëse në Banjskë në vitin 2023, duke insistuar që kryerësit e sulmeve të përballen me drejtësinë.
Ai shtoi se KFOR nuk ka qenë i përfshirë në asnjë negociatë të pretenduar për largimin e sulmuesve dhe se misioni i tij ka qenë rivendosja e sigurisë në zonë.
Gjeneral Ulutaş tha se situata në veri të Kosovës mbetet stabile, por e brishtë, duke përmendur zbulimin e armëve dhe municioneve si shkak për vigjilencë të vazhdueshme.
Tutje theksoi se Forca e Sigurisë së Kosovës mund të kryejë misione në veri vetëm me lejen e komandantit të KFOR-it dhe se prania e forcave paqeruajtëse mbi urën kryesore në lumin Ibër do të vazhdojë, me patrullime të rregullta në zonë.
Gjenerali gjithashtu përmendi mbështetjen e NATO-s ndaj dialogut të lehtësuar nga Bashkimi Evropian ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit si kornizë për zgjidhjen e çështjeve të hapura, duke theksuar rëndësinë e bashkëpunimit rajonal dhe respektimit të të drejtave të komuniteteve.
Ai mohoi spekulimet për reduktim të trupave amerikane, duke theksuar se aktualisht nuk ka ndryshime të rëndësishme në përbërjen e KFOR-it.
Gjeneral Ulutaş ripërsëriti se SHBA-ja, me rreth 600 trupa në mision, vazhdon të luajë rol kryesor në sigurimin e qëndrueshmërisë dhe stabilitetit rajonal, përfshirë koordinimin me Policinë e Kosovës dhe EULEX-in.
Në përfundim, komandanti i KFOR-it nënvizoi se misioni i NATO-s mbetet i përqendruar në sigurimin e një mjedisi të qetë dhe të sigurt për të gjithë qytetarët e Kosovës dhe mbështet dialogun politik si rrugë për zgjidhjen e çështjeve të pazgjidhura.