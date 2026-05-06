Kojoti mahnit biologët duke notuar dy milje deri në ishullin Alcatraz
Një kojot i vetmuar i habiti biologët dhe të tjerët kur lundroi drejt ishullit të largët të Alkatrazit në fillim të këtij viti, një ish-burg federal në Gjirin e San Franciskos, i rrethuar nga ujëra të shpejta dhe të trazuara, të njohura për pengimin e arratisjeve të të burgosurve.
Në atë kohë, biologët hamendësuan se kojoti notoi nga San Francisko, i cili është pak më shumë se 1.6 kilometra larg fortesës. Por doli që kojoti mashkull në fakt bëri një not edhe më të gjatë nga ishulli i afërt Angel, 2 milje larg, transmeton Telegrafi.
"Supozimi ynë i punës ishte se kojoti bëri notin nga San Francisko sepse është një distancë dukshëm më e shkurtër. Ne nuk mund të mos ishim të impresionuar nga arritja e tij në arritjen e Alkatrazit", tha ekologu i jetës së egër të Shërbimit të Parkut Kombëtar Bill Merkle në një njoftim për shtyp të hënën me titull "Kojoti i Alkatrazit nuk ishte një djalë qyteti në fund të fundit".
"Kojotët njihen për elasticitetin dhe përshtatshmërinë e tyre, dhe ai me siguri i demonstroi këto cilësi", tha ai. Camilla Fox, themeluese dhe drejtore ekzekutive e organizatës jofitimprurëse Project Coyote, tha se kojoti ka të ngjarë të ketë lënë bazën e tij në kërkim të një partneri ose territori të ri për të mbrojtur.
Ajo tha se kojotët, ashtu si ujqërit, notojnë, megjithëse është jashtëzakonisht e rrallë që njerëzit të shohin një të tillë duke bërë këtë.
"Nuk kemi dëgjuar kurrë një histori të tillë për një kojot që bën një udhëtim kaq të gjatë në një rrymë oqeanike mjaft sfiduese", tha ajo.
Videoja nga fillimi i janarit tregon kojotin duke lundruar në Gjirin e ftohtë të San Franciskos dhe më pas duke u përpjekur të arrijë në ishullin shkëmbor. Kjo u pasua nga një pamje dhe fotografi e një vizitori më 24 janar.
Biologët gjetën gjurmë dhe jashtëqitje të freskëta kojoti, të cilat i dërguan në Universitetin e Kalifornisë, Davis, për analizë të ADN-së. Zyrtarët u habitën kur mësuan se notari ishte pjesë e popullatës së kojotit në Ishullin Angel. /Telegrafi/
- YouTube www.youtube.com