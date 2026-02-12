Sean Dyche është bërë trajneri i tretë që shkarkohet nga Nottingham Forest këtë sezon, pas një barazimi pa gola me Wolverhampton Wanderers që e la klubin në një luftë të vështirë për mbijetesë.

I emëruar vetëm në tetor të vitit të kaluar, Dyche ka pësuar të njëjtin fat si ish-trajnerët, Nuno Espirito Santo dhe Ange Postecoglou.

Kur ai mori drejtimin e ekipit, Forest ishte dy pikë mbi zonën e sigurisë dhe ai largohet me klubin tre pikë mbi zonën e rënies nga kategoria.

“Klubi i Futbollit Nottingham Forest mund të konfirmojë se Sean Dyche është shkarkuar nga detyrat e tij si trajner kryesor”.

“Ne dëshirojmë të falënderojmë Seanin dhe stafin e tij për përpjekjet e tyre gjatë kohës së tyre në klub dhe u urojmë atyre fat të mbarë në të ardhmen”, thuhet në njoftim.

Ndryshe, Dyche e ka drejtuar Forestin në 25 ndeshje me një rekord prej 10 fitoresh, pesë barazimesh dhe 10 humbjesh.

54-vjeçari gjithashtu e udhëhoqi klubin në fazën eliminatore të Ligës së Evropës, ku ata përballen me Fenerbahcen javën e ardhshme. Ndeshja e parë do të luhet në Stamboll.

Mediat angleze po raportojnë se Vitor Pereira është njëri nga kandidatët kryesor për të marrë drejtimin e klubit. Pereira u shkarkua nga Wolves nëntorin e kaluar. /Telegrafi/

Premier LeagueFutbollNdërkombëtareSport
telegrafi sport app