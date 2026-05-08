Klekovski: FSSH ndodhet në 11 procedura gjyqësore me një spital në Gjermani
Drejtori i Fondit të Sigurimeve Shëndetësore, Sasho Klekovski, njoftoi se institucioni po zhvillon 11 mosmarrëveshje ligjore para gjykatave gjermane me një spital në Flensburg, të lidhura me trajtimin e pacientëve jashtë vendit.
Ai shpjegoi se në të kaluarën, pacientët dërgoheshin atje për transplantim të qelizave staminale, por pas ndërprerjes së bashkëpunimit, mbetën dallime financiare, të cilat çuan në procedura ligjore.
Klekovski informoi se vitin e kaluar u realizuan rreth 290 raste trajtimi jashtë vendit, për të cilat u ndanë rreth 7 milionë euro.
Ai theksoi gjithashtu se nevojitet kontroll dhe llogaridhënie më e madhe në sistemin e kujdesit shëndetësor, veçanërisht në fushën e punës në gatishmëri dhe orëve shtesë, me qëllim parandalimin e abuzimeve të mundshme dhe sigurimin e transparencës më të madhe.