Kjo është radha për karburant në autostradën Moskë-Shën Petersburg, njerëzit presin me orë të tëra
Qytetarët rusë po përballen me pritje të gjata në pikat e karburantit, ndërsa mungesat e benzinës janë përhapur në disa rajone të vendit.
Në disa vende, shoferët detyrohen të presin me orë të tëra për të mbushur automjetet e tyre.
Pamjet nga autostrada mes Moskës dhe Shën Petersburgut tregojnë radhë të gjata automjetesh pranë pompave të karburantit, ku shumë shoferë presin për furnizim.
Problemet me furnizimin janë raportuar edhe në zona të tjera të Rusisë, përfshirë Shën Petersburgun, ku disa pika karburanti kanë vendosur kufizime për sasinë e benzinës që mund të blejë një klient.
Sipas raportimeve, kriza e karburantit lidhet me ndërprerje në furnizim dhe dëmtime të kapaciteteve të përpunimit të naftës, ndërsa disa analiza i lidhin këto probleme edhe me sulmet ukrainase ndaj infrastrukturës energjetike ruse.
Situata ka shkaktuar pakënaqësi te shoferët, të cilët në rrjetet sociale kanë publikuar pamje të radhëve të gjata dhe kanë shprehur shqetësim për mungesën e karburantit dhe rritjen e çmimeve. /Telegrafi/