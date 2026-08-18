Kishte vjedhur në fillim të qershorit në një market, identifikohet dhe arrestohet i dyshuari
Policia e Kosovës ka bërë të ditur se ka arritur të identifikoj dhe arrestoj të dyshuarin për vjedhje në një market te rreth i Çagllavicës.
Rasti kishte ndodhur në qershor.
“Rrethi i Çagllavicës, Prishtinë / 02.06.2026 – 16:23. Është arritur të identifikohet dhe të arrestohet i dyshuari m/k, pasi që muaj më parë kishte vjedhur gjësende ushqimore në një market”, thuhet në raport.
Me vendim të prokurorit i dyshuari është dërguar në mbajtje. /Telegrafi/
Top Lajme
Jobs
Real Estate