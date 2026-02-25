Kina do të blejë deri në 120 aeroplanë Airbus, thotë Merz i Gjermanisë gjatë vizitës në Pekin
Kina do të porosisë deri në 120 aeroplanë shtesë nga gjiganti evropian i aviacionit Airbus, tha kancelari gjerman Friedrich Merz, ndërsa udhëtoi për në Pekin për të thelluar lidhjet midis vendit të tij dhe ekonomisë më të madhe të Azisë.
"Udhëheqja kineze do të porosisë një numër më të madh aeroplanësh shtesë nga Airbus. Porosia totale do të përfshijë deri në 120 aeroplanë shtesë", u tha Merz gazetarëve pas takimit të tij me Xi, duke shtuar se kjo "tregon se sa të vlefshme mund të jenë udhëtime të tilla".
Si udhëheqës i ekonomisë së tretë më të madhe në botë, Merz u takua me Presidentin Kinez Xi Jinping dhe Kryeministrin Li Qiang në Pekin të mërkurën, mes pasigurisë ekonomike dhe gjeopolitike në rritje.
"Sa më e trazuar dhe komplekse të bëhet bota, aq më shumë Kina dhe Gjermania duhet të forcojnë komunikimin strategjik dhe të rrisin besimin e ndërsjellë strategjik", tha Xi gjatë takimit dypalësh.
Merz u përgjigj se megjithëse mbeten disa sfida, të dy kombet duhet "të theksojnë gjërat që kemi të përbashkëta dhe të përballen me sfidat që kemi së bashku".
Para nisjes së tij për në Pekin, Merz, i cili ka bërë thirrje të përsëritura për një Evropë më të fortë si në aspektin ushtarak ashtu edhe në atë ekonomik, tregoi se do të nxiste për një fushë loje të barabartë për kompanitë gjermane.
“Mesazhi ynë nga një këndvështrim evropian është i njëjtë: Ne duam një partneritet të ekuilibruar, të besueshëm, të rregulluar dhe të drejtë me Kinën”, tha Merz. “Kjo është oferta jonë. Në të njëjtën kohë, është ajo që shpresojmë dhe presim edhe nga pala kineze”.
Takimi vjen si pjesë e vizitës dy-ditore të Merz në Kinë. Përveç diskutimit të lidhjeve, kancelari gjerman kërkoi gjithashtu ndihmën e Kinës për t'i dhënë fund pushtimit të plotë të Ukrainës nga Rusia.
Kancelari gjerman theksoi se Pekini nuk mund të lihet jashtë përpjekjeve për të zgjidhur krizat globale.
Të enjten Merz do të udhëtojë për në Hangzhou, një qendër globale teknologjike, për të vizituar Unitree Robotics, një nga zhvilluesit kryesorë të robotëve humanoide në Kinë. /Telegrafi/