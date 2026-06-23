KIA dhe TEB sjellin ofertën speciale të Kupës së Botës për vetura të reja
Ndërsa Kupa e Botës ka marrë vëmendjen e adhuruesve të futbollit në mbarë botën, KIA sjell një arsye shtesë për ta bërë këtë periudhë edhe më të veçantë: një ofertë speciale për vetura të reja, e dedikuar për kompani dhe individë, me kushte të favorshme financimi në bashkëpunim me Bankën TEB.
Oferta përfshin modele të reja automatike të KIA-s dhe u jep klientëve mundësinë të zgjedhin veturë të re me pagesa mujore të përshtatshme, 100% financim dhe afat financimi deri në 84 muaj.
Për ata që kërkojnë një veturë praktike për qytet dhe përdorim të përditshëm, Kia Stonic e re automatike vjen nga 320 euro në muaj. Me dizajn modern dhe karakter urban, Stonic është zgjedhje e përshtatshme për vozitje dinamike dhe komode.
Në ofertë përfshihet edhe Kia XCeed e re automatike, nga 330 euro në muaj, një model që kombinon hapësirën, komoditetin dhe stilin e një crossover-i modern. XCeed është i përshtatshëm si për përditshmëri, ashtu edhe për udhëtime më të gjata.
Ndërsa për ata që kërkojnë më shumë hapësirë, prezencë dhe teknologji, Kia Sportage e re automatike ofrohet nga 422 euro në muaj. Sportage mbetet një nga modelet më të njohura të KIA-s, i vlerësuar për komoditet, siguri dhe dizajn bashkëkohor.
Kushtet e ofertës përfshijnë normë interesi 5.88%, 100% financim, financim deri në 84 muaj dhe 7 vjet garanci, duke e bërë këtë kampanjë një mundësi të mirë për ata që po planifikojnë blerjen e një veture të re me kushte më të lehta dhe siguri afatgjatë.
Me ofertën speciale për Kupën e Botës, KIA sjell një mundësi që nuk duhet humbur: veturë e re, financim i favorshëm, pagesa të përshtatshme mujore dhe garanci 7-vjeçare.
Mos bllokoni paranë tuaj, rriteni biznesin tuaj dhe shijoni më shumë komoditet në çdo udhëtim me një KIA të re. Përfitoni nga oferta speciale, financimi i favorshëm dhe garancia 7-vjeçare, dhe zgjidhni modelin që ju përshtatet më së miri juve dhe biznesit tuaj.
Vizitoni sallonin e KIA-s për t’u informuar më shumë rreth ofertës së limituar për Kupën e Botës dhe zgjidhni modelin që i përshtatet më së miri nevojave tuaja.