Ketri fajësohet për ndërprerjen e internetit në objektet qeveritare në qarkun e Ohios
Një ndërprerje e rrjetit që bëri që disa zyra qeveritare të humbisnin shërbimet telefonike dhe të internetit në një qark të Ohajos, tani po ia atribuohet një ketri.
Zyrtarët e Qarkut të Medinës thanë se ndërprerja e 20 shkurtit që shkatërroi shërbimet telefonike dhe të internetit në objektet qeveritare, përfshirë zyrën e prokurorit të qarkut, fillimisht mendohej se ishte shkaktuar nga kontraktorët që kishin prerë aksidentalisht fibrat nëntokësore, transmeton Telegrafi.
Administratori i Qarkut, Matt Springer, zbuloi në takimin e komisionerëve të javës së kaluar se shkaku i vërtetë tani është gjetur të jetë një ketër që ndërtoi një fole brenda infrastrukturës së fibrave dhe përtypi linja të shumta.
"Është e vështirë të shpikësh këto gjëra", tha Springer në takim.
Ai tha se po ndërmerren hapa me ofruesit e internetit dhe rrjetin lokal të fibrave për të parandaluar incidente të ngjashme në të ardhmen.
Ketrat janë kërcënime të njohura për kompanitë e shërbimeve, pasi janë fajësuar për ndërprerje të shumta të energjisë në të gjithë Shtetet e Bashkuara gjatë viteve. /Telegrafi/