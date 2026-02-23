Këto zakone të mëngjesit po ndikojnë negativisht në shëndetin tuaj
Zgjimi në mëngjes ofron një mundësi për të optimizuar funksionin e trurit për pjesën tjetër të ditës, dhe ajo që bëni ose nuk bëni në 60 deri në 90 minutat e para pas zgjimit mund të ndikojë në humorin dhe aftësitë tuaja njohëse në orët e mëvonshme.
Shumë njerëz shpesh e sabotojnë në mënyrë të pavetëdijshme trurin e tyre sapo zgjohen, duke u pyetur pse nuk mund të përqendrohen ose janë vazhdimisht të stresuar. Sipas ekspertëve, disa zakone të caktuara në mëngjes mund të ndikojnë në trurin tuaj.
Si pasojë, shumë njerëz zgjedhin të kalojnë kohë në telefonat e tyre në minutat e para pasi zgjohen në mëngjes, dhe kjo mund të prishë rritjen natyrale të kortizolit në mëngjes që përgatit trupin tuaj për ditën.
"Nëse e ekspozojmë menjëherë veten ndaj mesazheve, lajmeve dhe mediave sociale gjatë kësaj periudhe të ndjeshme, atëherë sjellim faktorë shtesë stresi dhe prishim sistemin natyror të përgatitjes së trupit. Në vend të kësaj, rekomandohet që të prisni të paktën 45 minuta para se të kontrolloni telefonin tuaj në mënyrë që trupi të mund të zgjohet natyrshëm", tha Dr. Patricia Schmidt.
Për më tepër, drita natyrale ka një ndikim të madh në orën biologjike. Kur drita e mëngjesit hyn në sy, ajo shkakton një sërë procesesh që mbështesin vigjilencën, rregullimin e humorit dhe cilësinë e gjumit natën pasardhëse.
"Mungesa e dritës në mëngjes mund të çojë në ndjenja plogështie gjatë ditës dhe gjumë më të dobët natën. Rekomandohet të ekspozoheni ndaj dritës natyrale sa më shpejt të jetë e mundur pasi të zgjoheni, idealisht brenda 30 minutave të para, për të paktën 10 minuta në ditë", tha Schmidt.
Disa njerëz fillojnë të punojnë intensivisht menjëherë pasi zgjohen për të përfituar nga qetësia e mëngjesit, por në atë moment truri është ende duke kaluar nëpër një gjendje përgjumjeje në të cilën të menduarit dhe marrja e vendimeve dëmtohen.
"Truri zgjohet gradualisht dhe i duhet kohë për të arritur nivele të plota të fokusit. Është më mirë t'i lejosh trupit dhe mendjes të zgjohen, me dritë, duke shmangur ekranet dhe duke bërë lëvizje të buta, dhe pastaj të fillosh detyra më të vështira", tha Schmidt.
Mëngjeset e ëmbla mund të shkaktojnë gjithashtu një rritje të papritur të sheqerit në gjak, e ndjekur nga një rënie disa orë më vonë.
"Lëkundje të tilla ndikojnë edhe në tru, i cili përdor glukozën si burim energjie, gjë që mund të çojë në një rënie të përqendrimit dhe energjisë. Në vend të kësaj, rekomandohet një mëngjes i pasur me proteina, i cili mbështet energji të qëndrueshme, aftësi më të mira njohëse dhe një ndjenjë më të gjatë ngopjes", tha mjeku.
Gjithashtu, pas disa orësh pa lëngje, trupi është pak i dehidratuar.
"Edhe dehidratimi i lehtë mund të ndikojë negativisht në humorin dhe aftësitë mendore. Menjëherë pas zgjimit, duhet të pini një gotë ujë, afërsisht 250 deri në 350 mililitra, për të zëvendësuar të gjitha lëngjet e humbura", tha Schmidt.
Rutinat e mëngjesit mund të vendosin themelet për një ditë të suksesshme, ose mund ta bëjnë atë më të vështirë. Ajo që bëni në orën e parë deri në një orë e gjysmë pas zgjimit ndikon në përqendrimin, energjinë, humorin dhe madje edhe cilësinë e gjumit tuaj natën tjetër.