Këto zakone çojnë në distancë dhe pakënaqësi midis partnerëve në një marrëdhënie
Zakone si kritika, kokëfortësia ose komunikimi i dobët me kalimin e kohës mund të çojnë në distancë, pakënaqësi dhe në fund në një ndarje.
Një marrëdhënie e dashur me një partner të mirë është një gjë e çmuar për shumë njerëz, dhe kur ke dikë që të kupton, është i gatshëm të bëjë kompromis dhe të të mbështesë, atëherë marrëdhënia shpesh duket e lehtë dhe pa shqetësime.
Megjithatë, në marrëdhënie të tilla ka gabime që, nëse përsëriten, mund ta rrezikojnë marrëdhënien, dhe njohja e këtyre gabimeve hap hapësirë për ndryshim dhe forcim të marrëdhënies.
Mosmarrëveshjet janë një pjesë e natyrshme e çdo marrëdhënieje, qoftë për gjëra të vogla apo për çështje më serioze, por një nga mënyrat më të shpejta për të shkatërruar një marrëdhënie është të refuzosh vazhdimisht të pranosh gabimet e tua.
Krenaria, kokëfortësia dhe mosgatishmëria për të kërkuar falje shpesh çojnë në konflikte të panevojshme dhe distancim emocional. Nëse partnerët nuk dinë të dallojnë momentet kur bëjnë gabime, bëhet gjithnjë e më e vështirë të gjejnë një gjuhë të përbashkët. Pranimi i gabimeve nuk është shenjë dobësie, por pjekurie dhe respekti për partnerin/en tuaj.
Kritikat e vazhdueshme ndaj partnerit tuaj mund të dëmtojnë vetëbesimin dhe ndjenjën e sigurisë së tij në marrëdhënie. Shumë kritika krijon një atmosferë pakënaqësie dhe përbuzjeje. Në vend që të tregoni vazhdimisht se çfarë nuk shkon, është më e shëndetshme të ofroni mbështetje dhe inkurajim. Motivimi pozitiv e forcon marrëdhënien, ndërsa kritika shpesh çon në tërheqje dhe mbyllje emocionale.
Të qenit i hapur dhe i prekshëm në një marrëdhënie mund të duket e frikshme, por është thelbësore për ndërtimin e intimitetit. Të flasësh për emocionet, frikën dhe pasiguritë krijon një lidhje më të thellë midis partnerëve.
Shumë njerëz i shmangin këto tema nga frika e konfliktit ose refuzimit, por kjo çon në distancë. Kur një partner ndihet i sigurt për të treguar anën e tij të cenueshme, marrëdhënia bëhet më e qëndrueshme dhe e ndershme.