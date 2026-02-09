Këto sjellje të pazakonta tek fëmijët tuaj janë një pjesë integrale e rritjes së tyre
Disa nga sjelljet e fëmijëve u duken të pazakonta shumë prindërve, por ekspertët thonë se ato janë një pjesë normale e rritjes.
Në të gjitha këto, është e rëndësishme të dihet se çfarë është tipike për një moshë të caktuar dhe kur është koha për të kërkuar ndihmë profesionale.
Domethënë, nëse fëmija juaj ju ka thënë ndonjëherë se ju urren, psikologu Ary Goldstein shpjegon se fëmijët nën moshën shtatë vjeç shpesh nuk kanë një "frenim të të folurit" të zhvilluar. Kjo do të thotë që fëmijët ende nuk e kuptojnë plotësisht se si fjalët e tyre do të ndikojnë te një person tjetër. Nëse një fëmijë thotë gjëra të këqija, zakonisht nuk është arsye për panik.
Është e rëndësishme t’i tregoni fëmijës suaj se kjo nuk është në rregull dhe t’i shpjegoni se si ju bën të ndiheni. Nëse ky lloj i të folurit nuk zvogëlohet me kalimin e kohës, por bëhet më i ashpër, atëherë duhet të kërkoni këshilla profesionale.
Gjithashtu, para moshës tre ose katër vjeç, fëmijët mësojnë se çfarë do të thotë të ndajnë, të presin radhën e tyre ose të përmbahen nga goditja. Goldstein thotë se fëmijët e vegjël janë ende duke zhvilluar vetëkontrollin, kështu që sjelljet si kapja e lodrave ose shtytja shpesh reduktohen në testimin e kufijve.
Përveç kësaj, kafshimi tek fëmijët e vegjël shpesh shoqërohet me frustrim dhe pamundësi për t'u shprehur me fjalë. Fëmija ndonjëherë kafshon veten, prindin ose fëmijë të tjerë, dhe kjo mund të jetë pjesë e fazës. Megjithatë, nëse sjellja nuk zvogëlohet, nëse fëmija nuk i përgjigjet kufijve dhe udhëzimeve të qarta ose nëse rritet, duhet të hetoni shkakun dhe të kërkoni ndihmë.
Për më tepër, të ngrënit me kujdes është e zakonshme në fëmijërinë e hershme, pasi fëmijët e vegjël eksplorojnë shijet dhe teksturat, dhe oreksi i tyre luhatet. Nëse një fëmijë në moshë shkollore ha një gamë të ngushtë ushqimesh ose ushqimi bëhet një burim i vazhdueshëm konflikti dhe stresi, kjo është diçka që duhet t'i kushtohet vëmendje.
Gjithashtu, nëse sjellja ndërhyn në jetën shoqërore ose të përditshme të fëmijës suaj, dhe nëse nuk ka përmirësim në vetëkontroll me kalimin e kohës, duhet të flisni me një profesionist.