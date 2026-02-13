Këto sjellje prindërore i bëjnë të vështira marrëdhëniet e tyre me fëmijët e rritur
Nuk është e lehtë për prindërit t’i lënë fëmijët e tyre të rritur të marrin vendimet e tyre. Ndërsa një marrëdhënie e ngushtë është e natyrshme, disa prindër e kanë të vështirë të tërhiqen nga roli që ishte i nevojshëm kur fëmijët e tyre ishin më të vegjël.
Pikërisht atëherë mund të zhvillohen modele sjelljeje që kalojnë kufirin dhe e bëjnë të vështirë marrëdhënien me fëmijët e rritur. Kur shohin se fëmijët e rritur po përballen me vështirësi në punë, duke paguar shpenzimet, prindërit vazhdojnë të ofrojnë ndihmë financiare. Edhe pse ndihma është e nevojshme, prindërit japin para edhe kur fëmijët mund të funksionojnë në mënyrë të pavarur, gjë që mund të përjetësojë varësinë, sipas Your Tango.
Këshillat e prindërve shpesh vijnë nga qëllime të mira, por kur janë të paftuara dhe të vazhdueshme, mund të jenë të rënda. Prindërit e përfshirë tepër ndiejnë nevojën për të komentuar pothuajse për çdo vendim, nga marrëdhëniet te karrierat, gjë që mund t’i largojë fëmijët e rritur prej tyre.
Prindërit kanë pasur kontroll të plotë mbi jetën e fëmijëve të tyre për vite me radhë, kështu që kalimi në një marrëdhënie të barabartë mund të jetë i vështirë. Edhe pse e dinë që fëmijët e tyre janë të rritur, prindërit e kanë të vështirë të heqin dorë nga ndjesia e kontrollit, gjë që mund të dëmtojë marrëdhënien.
Shumë prindër e kanë të vështirë ta durojnë të shohin fëmijën e tyre në një situatë të vështirë dhe instinktivisht hidhen për të ndihmuar, dhe ekspertët thonë se kjo nuk është gjithmonë e dobishme në planin afatgjatë. Instinkti mbrojtës nuk zhduket me moshën, por mbrojtja e tepërt mund t'i pengojë fëmijët e rritur të kalojnë nëpër përvojat e jetës në mënyrë të pavarur. Shumë njerëz pajtohen se është e rëndësishme t'u lejohen atyre të marrin vendimet e tyre, edhe pse kjo nuk është e lehtë për prindërit.
Vendosja e kufijve është çelësi i një marrëdhënieje të shëndetshme dhe disa prindër e kanë të vështirë t'i pranojnë ato. Kufijtë janë të rëndësishëm sepse mbrojnë mirëqenien e të dyja palëve, inkurajojnë pavarësinë dhe forcojnë respektin e ndërsjellë. Prindërit ndonjëherë dyshojnë në aftësinë e fëmijëve të tyre për të marrë vendime të mira.