Këto janë mënyrat më të mira për të zgjidhur konfliktet në marrëdhënien tuaj
Konfliktet dhe debatet janë një pjesë e domosdoshme e çdo marrëdhënieje dashurie, dhe ekspertët pohojnë se problemi nuk qëndron në ekzistencën e konflikteve, por në mënyrën se si partnerët i qasen atyre.
Shmangia e mosmarrëveshjeve çon në shtypjen e emocioneve dhe reduktimin e intimitetit. Prandaj, baza e një marrëdhënieje të qëndrueshme është të kesh aftësitë për t'i zgjidhur ato në mënyrë konstruktive, shkruan Soul Journey Therapy.
Si rrjedhojë, kur diskutoni, është e rëndësishme të përqendroheni në sjelljen ose situatën specifike, në vend që ta kritikoni partnerin tuaj. Qëllimi i diskutimit nuk është të fitoni mbështetjen e partnerit tuaj, por ta kapërceni sfidën së bashku.
Për më tepër, një nga gabimet më të zakonshme në komunikim është sjellja e çështjeve të vjetra dhe të pazgjidhura në diskutimin aktual. Lidhja e një problemi aktual me një të kaluar e bën më të vështirë zgjidhjen e situatës dhe mund të krijojë një ndjenjë pafuqie.
Për më tepër, mënyra se si i shprehni mendimet dhe ndjenjat tuaja ndikon shumë në rezultatin e diskutimit. Marrja e përgjegjësisë për emocionet tuaja zvogëlon tensionin dhe hap hapësirë për mirëkuptim të ndërsjellë.
Gjithashtu, në momentet e emocioneve të larta, aftësia për të menduar racional zvogëlohet. Përgjigja e njohur si lufto ose ik aktivizohet nën ndikimin e hormoneve të stresit, gjë që e bën të vështirë dialogun normal. Një gjendje e tillë çon në një ton të ngritur, ndërprerje nga bashkëbiseduesi ose tërheqje të plotë emocionale. Në këto raste, është e dobishme të ndërpritet biseda në mënyrë që të mund ta trajtoni problemin me qetësi më vonë.
Në fund të fundit, dëgjimi aktiv është një aftësi kyçe për zgjidhjen e suksesshme të konflikteve. Këshillohet që të bëni një përpjekje për të kuptuar plotësisht perspektivën e partnerit tuaj, duke përfshirë nevojat dhe ndjenjat që fshihen pas fjalëve të tij. Edhe nëse nuk jeni dakord me partnerin tuaj, pranimi i ndjenjave të tij do të krijojë një atmosferë sigurie dhe besimi.