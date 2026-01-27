Rekord shitjesh në 2025 - ja cilat vetura kryesuan tregun kosovar
Tregu i veturave të reja në Kosovë gjatë vitit 2025 ka konfirmuar një trend të qartë - blerësit po zgjedhin gjithnjë e më shumë modele që kombinojnë çmim të arsyeshëm, kosto të ulëta mirëmbajtjeje dhe funksionalitet për përdorim të përditshëm.
Të dhënat zyrtare tregojnë se SUV-të kompakte dhe hatchback-ët ekonomikë kanë pasur kërkesën më të madhe.
Sipas të dhënave nga Qendra e Automjeteve të Kosovës, këto janë Top 5 veturat e reja më të shitura në Kosovë për vitin 2025:
1. Dacia Sandero Stepway - 413 vetura
Modeli më i shitur i vitit. Sandero Stepway vazhdon të jetë zgjedhja kryesore për shkak të çmimit konkurrues, pozicionit të ngritur të vozitjes dhe prakticitetit për kushtet rrugore në Kosovë.
2. Renault Captur - 323 vetura
SUV-i kompakt i Renault tërheq blerësit me dizajn modern, komoditet dhe balancim të mirë mes performancës dhe konsumit. Captur është shndërruar në një nga modelet më të preferuara për familjet urbane.
3. VW Golf - 208 vetura
Ikona e segmentit hatchback vazhdon të mbajë pozitën e saj edhe në Kosovë. Golf mbetet sinonim i cilësisë, teknologjisë dhe vozitjes së qëndrueshme, duke ruajtur besnikërinë e klientëve ndër vite.
4. Peugeot 308 - 201 vetura
Me dizajn modern dhe teknologji të avancuar, Peugeot 308 ka shënuar rritje të dukshme në shitje. Ky model po tërheq gjithnjë e më shumë blerës që kërkojnë stil dhe efikasitet në një veturë kompakte.
5. Skoda Octavia - 200 vetura
Octavia vazhdon të jetë zgjedhje e fortë për ata që kërkojnë hapësirë, rehati dhe raport të mirë çmim-cilësi. E përshtatshme si për përdorim familjar, ashtu edhe për biznese.
Rezultatet e vitit 2025 tregojnë qartë se tregu kosovar po anon drejt veturave ekonomike, të besueshme dhe funksionale.Modelet që ofrojnë kosto të ulëta operimi, hapësirë dhe prakticitet po dominojnë zgjedhjet e blerësve, duke lënë pas veturat luksoze apo me kosto të larta mirëmbajtjeje.
Me këtë performancë, Auto Mita e mbyll vitin 2025 si një nga shtyllat kryesore të tregut të veturave të reja në Kosovë, duke vendosur standarde të larta edhe për vitet që vijnë.