Kërkuan 10%, por u pajtuan me 8% - SPAOGJSH arrin marrëveshje me qeverinë për rritjen e pagave
Pas mbledhjes së sotme në Qeveri, Sindikata e punonjësve administrativ, organeve gjyqësore dhe shoqatave qytetare (SPAOGJSH) njoftoi se pranon formulën qeveritare për rritjen e pagave në administratë dhe gjyqësor.
Rritja, sipas kumtesës pas mbledhjes, do të zbatohet në tre këste nga 8% në vit (në vend të 10% si kërkesë sindikale), dhe pagesa duhet të fillojë në mars, me kusht që procedurat e brendshme të miratohen më parë dhe marrëveshjet kolektive të nënshkruhen nga institucionet.
Kryetari i SPAOGJSH, Trpe Deanoski, deklaroi se Qeveria e ka pranuar kërkesën sindikale "jo plotësisht", por si një hap të konsiderueshëm përpara ai tregoi pranimin e pagesës së shtesave të pagave.
"Për fat të keq, jo 10 përqind, por nuk i morëm vitin e kaluar. Megjithatë, tani Qeveria pranon t'i paguajë ato që tani e tutje, duke filluar nga marsi, në një mënyrë që të gjitha institucionet në administratën shtetërore dhe gjyqësorin, që do të thotë gjykatat, prokuroritë, do të duhet të nënshkruajnë marrëveshje kolektive individuale për të marrë këtë të drejtë", tha Deanoski.