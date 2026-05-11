Katerina Zajkovska është propozuar për zëvendësimin e Cveta Ristovskës në postin e anëtarit të Komisionit Kundër Korrupsionit
Komisioni Parlamentar për Zgjedhjet dhe Emërime miratoi me shumicë votash propozimin që Katerina Zajkovska të zgjidhet anëtare e Komisionit Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit (KSHPK), duke zëvendësuar Cveta Ristovskën, pas së cilës lindi një skandal me financimin e partive në zgjedhjet presidenciale.
Zajkovska, siç shpjegoi Kryetari i Komisionit, Gjorgjija Sajkoski, është ekonomiste e diplomuar dhe me master në kontabilitet, financë dhe auditim nga Shkupi. Nga pesë kandidatët që plotësuan kërkesat dhe morën pjesë në intervista, ajo mori më shumë pikë, përkatësisht 90.67 pikë.
Komisioni vlerësoi se bazuar në përgjigjet e dhëna, kandidatja ka përvojë të gjerë në luftën kundër korrupsionit dhe konfliktit të interesit dhe ka një vizion të qartë për punën e KSHPK-së dhe një plan për punën e saj. Duke vepruar kështu, ajo dha përgjigje të shkëlqyera për pyetjet e përgjithshme dhe specifike të parashtruara.
Pas saj është Milka Muratovska, e ndjekur nga Tanja Levajkoviq dhe Vlladimir Klekovski./Telegrafi/