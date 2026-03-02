Kërkohen 80 vota, Kurti sot takohet me Abdixhikun për çështjen e presidentit
Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, do të takohet sot me kryetarin e Lidhja Demokratike e Kosovës, Lumir Abdixhiku, për të diskutuar çështjen e zgjedhjes së presidentit.
Ende nuk janë bërë të ditura ora dhe vendi i takimit. Takimet e fundit të Kurtit me liderët e partive parlamentare janë zhvilluar në ambientet e Kuvendi i Kosovës.
Gjatë mbledhjes së Këshillit të Përgjithshëm të Lëvizjes Vetëvendosje, Kurti ka deklaruar se për shkak të kohës së shkurtër në dispozicion për zgjedhjen e presidentit, ka nisur menjëherë angazhimet për tejkalimin e situatës, duke filluar takimet me subjektet politike parlamentare.
Të shtunën, ai është takuar për herë të dytë me kryetarin e Partia Demokratike e Kosovës, Bedri Hamza, pikërisht për këtë çështje.
Pas takimit, Hamza ka bërë të ditur se i ka propozuar Kurtit që kandidati për president të propozohet nga PDK-ja.
Takimi i sotëm me Abdixhikun vjen në kuadër të përpjekjeve për të arritur një marrëveshje politike që do të siguronte votat e nevojshme në Kuvend për zgjedhjen e presidentit të ri.
Kurti dje theksoi se përkatësia partiake nuk garanton zgjedhjen e presidentit, por vota e deputetëve në Kuvend.
“Kandidati mund të vijë nga cilido subjekt, por në fund zgjedhjen për president nuk e garanton përkatësia partiake, por vota në Kuvend. Nëse nuk arrijmë të gjejmë një figurë unifikuese që siguron mbështetjen e së paku 80 deputetëve, atëherë një nga opsionet e mbetura është që secili subjekt politik të propozojë nga një kandidat dhe të gjithë t’i nënshtrohen garës në Kuvend”, theksoi ai.
Kurti shtoi gjithashtu se nëse subjektet pajtohen që ky të jetë rrugëtimi, pra garë e hapur ku secili subjekt të ketë kandidatin për president, atëherë LVV do ta ketë kandidatin e saj. /Telegrafi/