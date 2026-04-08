Kërcënoi me vrasje punonjësin e dyqanit të pulave me një armë të rreme në Britani, pasi shpërtheu një sherr për salcën e hudhrës
Një burrë që sulmoi një punonjës në një dyqan pulash në prag të Krishtlindjeve në Britani të Madhe, pasi u ankua për porosinë e tij, është dënuar me tre vjet burg.
Marwan Khadir, 18 vjeç, kërcënoi se do ta qëllonte dhe do ta vriste punonjësin e dyqanit të pulave, dhe e sulmoi disa herë në një sulm të armatosur brutal që zgjati më shumë se dy minuta më 24 dhjetor të vitit të kaluar.
Pamjet e kamerave të sigurisë para sulmit tregojnë Khadirin duke u grindur me punonjësin e dyqanit për sa salca me hudhër kishte porositur, përpara se të ankohej se nuk kishin përfshirë asnjë patate të skuqura me porosinë.
Pasi duket se e zgjidhi problemin, adoleshenti u kthye në apartamentin e tij, vetëm për të zbuluar se porosia e tij ende nuk ishte e saktë, transmeton Telegrafi.
Khadir, i armatosur me një armë të rreme, u kthye me forcë në dyqan, duke e pyetur punonjësin: "Kërkova tre hudhër dhe tre majonezë. Atëherë, pse po më jep katër salca për hamburger".
Ai papritmas hidhet mbi banak, pastaj e ngre armën përpara se t'i kapë kyçin punonjësit të tmerruar dhe t'i thotë: "Do të të vras tani, je i çmendur".
Viktima e raportoi sulmin ditën e Krishtlindjeve, ndërsa Khadiri u arrestua nga policia e armatosur më pak se një javë më vonë, më 2 janar. /Telegrafi/