Kërcënim me armë pas një zënke pranë një qendre tregtare në Shkup
Një banor i Shkupit raportoi në polici se një person tjetër e kërcënoi me armë pas një keqkuptimi të mëparshëm pranë një qendre tregtare në zonën e Bit Pazarit.
Ministria e Punëve të Brendshme informoi se më 9 maj 2026, rreth orës 20:40, në Stacionin Policor të Bit Pazarit, 42-vjeçari E. M. nga Shkupi raportoi se A. N. nga Shkupi e kërcënoi me armë.
Sipas raportit, incidenti ndodhi pas një keqkuptimi të mëparshëm.
Policia thotë se po merren masa për zbardhjen e rastit.