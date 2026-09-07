Kelly Osbourne flet për humbjen e peshës pas vdekjes së babait të saj: Mbaja paruke për të mbuluar fytyrën time
Pas vdekjes së babait të saj, Ozzy Osbourne, Kelly Osbourne kaloi një periudhë të vështirë dhe humbi papritur peshë, dhe u përpoq ta fshihte ndryshimin në pamjen e saj në ceremoninë e ndarjes së çmimeve Grammy të këtij viti.
Kelly i tha The Mail on Sunday se vetëm pasi pa një foto të bërë gjatë një montimi, e kuptoi sa shumë kishte ndryshuar pamja e saj.
"Dukesha si ai roje varri e frikshme, dreqi ta marrë. Mendova, 'Kjo është e frikshme. Nuk e dija që dukesha kështu.' Çdo kockë në shtyllën kurrizore më dukej e dukshme", tha ajo.
Megjithatë, siç shpjegoi ajo, gjatë asaj periudhe ajo nuk ishte e vetëdijshme se sa peshë kishte humbur, sepse ishte plotësisht e zhytur në pikëllimin për vdekjen e babait të saj.
"Nuk pashë atë që panë të tjerët sepse po kaloja shumë dhimbje. Pashë vetëm një person të thyer", tha Kelly.
"Nuk pashë atë që panë të tjerët sepse po kaloja shumë dhimbje. Pashë vetëm një person të thyer", tha Kelly.
Në ceremoninë e ndarjes së çmimeve Grammy në fillim të këtij viti, Kelly donte të ishte me nënën e saj, Sharon, dhe t'i bënte homazh të atit, trashëgimia muzikore e të cilit ishte pjesë e ceremonisë. Megjithatë, ajo kishte frikë se vëmendja do të tërhiqej nga pamja e saj, jo nga arsyeja pse ishte atje.
Kjo është arsyeja pse vendosi të mbante paruke.
"Vishja një paruke për të mbuluar fytyrën, në mënyrë që të mos tregonte sa të fundosura ishin në të vërtetë mollëzat e mia", shpjegoi ajo.
Stilistët e saj u përpoqën të gjenin rroba që nuk do ta theksonin më tej figurën e saj jashtëzakonisht të dobët.
"Ata e dinin që po kaloja një periudhë të vështirë. Kjo është arsyeja pse po përpiqeshim të gjenim rroba me të cilat nuk do të dukesha edhe më e dobët", tha ajo.
Edhe pse donte të ishte me nënën dhe familjen e saj, Kelly tani beson se mund të mos ketë qenë gati për t'u shfaqur në një ngjarje të madhe.
"Isha e frikësuar. Doja të isha atje për të mbështetur mamanë time dhe për të nderuar trashëgiminë e babait tim. Por sinqerisht, kur mendoj për këtë, nuk mendoj se duhet të kisha shkuar. Nuk ndihesha mirë", pranoi ajo.
Duke folur për periudhën pas vdekjes së Ozzy-t, Kelly zbuloi se pikëllimi i saj ndikoi edhe në dietën e saj. Ajo thotë se vetëm mendimi për të ngrënë e bënte të ndihej e përzier.
“Je aq e mbushur me dhimbje saqë ndjenja e urisë as nuk mund të lindë”, tha ajo.