Keira Knightley dhe James Righton shfaqen të lumtur në Wimbledon, pas thashethemeve për divorc
Keira Knightley dhe bashkëshorti i saj, James Righton, janë shfaqur të buzëqeshur dhe të kapur për dore në Wimbledon, duke i dhënë fund edhe një herë spekulimeve për një krizë në martesën e tyre.
Çifti u fotografua teksa mbërrinte në All England Club për të ndjekur ndeshjen mes tenistit britanik Arthur Fery dhe Alexander Zverev në Centre Court.
Të dy dukeshin të afërt gjatë gjithë kohës, ndërsa Keira reagoi me entuziazëm ndaj momenteve më emocionuese të ndeshjes, shkruan DailyMail.
Dalja e tyre vjen vetëm pak muaj pasi u përfol për një ndarje, kur aktorja hoqi mbiemrin e bashkëshortit nga dokumentet zyrtare dhe James u pa pa unazën e martesës.
Megjithatë, në prill ata u fotografuan sërish me unazat në duar, ndërsa përfaqësuesit e aktores sqaruan se ndryshimi i emrit kishte të bënte vetëm me procedurat e reja të verifikimit të identitetit dhe jo me marrëdhënien e tyre.
Për eventin, Keira zgjodhi një fustan të bardhë midi të Ralph Lauren, të kombinuar me sandale elegante dhe aksesorë minimalistë, ndërsa James u shfaq me një kostum gri të çelët, këmishë rozë dhe mokasina krem.
Paraqitja e tyre e përbashkët tërhoqi vëmendjen e të pranishmëve dhe u interpretua si një sinjal i qartë se marrëdhënia e tyre vazhdon të jetë e fortë. /Telegrafi/