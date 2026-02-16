Katër zakone që ndihmojnë në parandalimin e rritjes së sheqerit në gjak gjatë natës
Nivelet e glukozës në gjak rriten dhe bien natyrshëm gjatë ditës dhe natës, edhe kur jeni në gjumë. Por rritjet e vazhdueshme gjatë natës shpesh lidhen me atë që hani para gjumit.
Ndryshime të thjeshta në rutinën e mbrëmjes mund të ndihmojnë që sheqeri në gjak të qëndrojë më i qëndrueshëm gjatë gjumit.
Hani lehtë dhe herët
Të ngrënit shumë pranë orës së gjumit, sidomos një vakt i pasur me karbohidrate, mund të shkaktojë rritje të sheqerit në gjak gjatë natës. Përpiquni të hani më herët në mbrëmje dhe zgjidhni një darkë më të lehtë dhe me më pak karbohidrate.
Zgjidhni një vakt që ju mban të ngopur deri në mëngjes dhe që siguron lëndët ushqyese që trupi ka nevojë për pushim dhe rigjenerim gjatë gjumit.
Nëse është e mundur, përfundoni ngrënien të paktën dy deri në tre orë para gjumit. Kjo i jep trupit kohë për tretje dhe ndihmon që niveli i glukozës në gjak të stabilizohet para se të flini.
Bëni një shëtitje pas darkës
Edhe një shëtitje e shkurtër pas vaktit mund të ndihmojë në uljen e nivelit të glukozës në gjak. Aktiviteti fizik i rregullt ndihmon gjithashtu në kontrollin e peshës dhe në uljen e stresit, gjë që kontribuon në stabilitetin e sheqerit në gjak me kalimin e kohës.
Provoni të ecni rreth lagjes pas darkës ose thjesht të lëvizni brenda shtëpisë për të shtuar hapat. Nuk është e nevojshme të bëni ushtrime intensive — aktiviteti shumë i rëndë mund ta rrisë sheqerin në gjak. Mbajeni lëvizjen të lehtë dhe relaksuese.
Zgjidhni me kujdes ushqimet (snacks) para gjumit
Nëse keni nevojë për një ushqim të vogël para gjumit, shmangni ëmbëlsirat dhe karbohidratet e rafinuara. Zgjidhni një alternativë ushqyese që përmban proteina për të parandaluar rritjet ose uljet e sheqerit në gjak. Përfshirja e yndyrnave të shëndetshme dhe fibrave mund të ndihmojë gjithashtu që uria të mos ju zgjojë gjatë natës.
Shembuj të mirë janë:
Një grusht arra;
Një porcion i vogël kos grek;
Një vezë e zier;
Një mollë e prerë me pak gjalpë kikiriku.
Pijet me kafeinë si kafeja, pijet e gazuara dhe çaji i zi mund të ndikojnë negativisht në gjumë. Po ashtu, pijet me sheqer ose pijet alkoolike të përziera mund të rrisin sheqerin në gjak pasi të keni rënë në gjumë.
Ulni stresin para gjumit
Stresi mund të prishë gjumin dhe të rrisë nivelin e sheqerit në gjak. Krijimi i një rutine qetësuese para gjumit mund të ndihmojë në të dyja drejtimet. Përpiquni të gjeni aktivitete relaksuese që mund t’i bëni rregullisht para gjumit.
Sa më shumë të afrohet ora e gjumit, përpiquni të lini mënjanë telefonin dhe të kufizoni kohën para ekraneve.