Katër fakte të habitshme rreth lindjeve të dyta
Shumë gra mendojnë se dinë gjithçka rreth procesit të lindjes gjatë shtatzënisë së tyre të dytë, sepse e kanë pasur tashmë atë. Fatkeqësisht, kjo zakonisht nuk është e vërtetë. Çdo lindje është një përvojë më vete dhe mund të sjellë me vete paparashikueshmëri të re.
Sigurisht, çdo lindje është një histori më vete, mund të lindin komplikime dhe pasiguri që ndikojnë në kohëzgjatjen dhe rrjedhën e lindjes, por faktet e mësipërme vlejnë në shumicën e rasteve kur gratë lindin natyrshëm dhe pa asnjë ndërlikim.
Lindjet e dyta janë shpesh më të shpejta, por më intensive, ato mund të fillojnë më herët dhe nëna zakonisht është shumë më e përgatitur për to se sa për të parën.
Lindja e fëmijës do të jetë më e shpejtë
Ndërsa lindja e parë zgjat mesatarisht më shumë, deri në 18 orë, lindja e dytë zgjat pak më pak, mesatarisht deri në 8 orë. Kohëzgjatja e lindjes sigurisht që ndryshon nga gruaja në grua, ashtu si edhe metoda e lindjes dhe çdo ndërlikim, por në përgjithësi është e vërtetë që lindja e dytë shkon më shpejt. Pas lindjes së parë, muskujt dhe ligamentet relaksohen më lehtë, kështu që foshnja lëviz më lehtë poshtë kanalit. Qafa e mitrës gjithashtu do të hapet më shpejt gjatë lindjes së dytë.
Në të dytën, nxjerrja është më e lehtë
Meqenëse muskujt dhe ligamentet kanë krijuar tashmë hapësirë të mjaftueshme që foshnja të kalojë nëpër kanal, gjithçka do të shkojë më shpejt herën e dytë. Si rezultat, lindja do të jetë edhe më e lehtë. Përveç kësaj, nënat që vijnë herën e dytë janë më të përgatitura dhe tashmë dinë si të shtyjnë, duke e bërë lindjen edhe më të lehtë për to.
Lindja do të fillojë më herët se herën e parë
Kohëzgjatja e pritur e shtatzënisë është deri në 40 javë, dhe mjekët përcaktojnë datën e parashikuar të lindjes bazuar në ciklin tuaj të fundit. Mesatarisht, nënat që lindin për herë të parë lindin në javën e 41-të të shtatzënisë, ndërsa për nënat që lindin për herë të dytë kjo periudhë shkurtohet me një javë. Sigurisht, edhe në këtë rast ka devijime të mëdha dhe një grua mund të lindë shumë më herët ose një javë më vonë.
Tkurrjet e mitrës do të jenë më intensive
Shumë gra përjetojnë tkurrje të mitrës gjatë ushqyerjes me gji në ditët e para pas lindjes. Kur foshnja bie në gjumë, trupi i nënës mbushet me hormonin oksitocinë, i cili kontribuon në ndjenja shtesë dashurie për foshnjën, dhe në të njëjtën kohë, mund të ndjeni edhe dhimbje të forta në zonën e barkut për ditët e para, ndërsa mitra përpiqet të kthehet në gjendjen e saj origjinale para lindjes. Dhimbja e tkurrjeve thuhet se bëhet më intensive me çdo lindje pasuese.