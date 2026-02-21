Kategoritë e luftës themelojnë Këshillin Organizues të Epopesë së UÇK-së - emrat
Në kuadër të shënimit të Epopesë së Ushtria Çlirimtare e Kosovës (UÇK), kategoritë e dala nga lufta e UÇK-së—në frymën e përgjegjësisë morale dhe kombëtare—kanë marrë një vendim të rëndësishëm për organizimin e aktiviteteve përkujtimore dhe ceremoniale.
Me këtë vendim, zyrtarisht themelohet Këshilli Organizues, i cili do të koordinojë dhe udhëheqë të gjitha aktivitetet e planifikuara në kuadër të kësaj ngjarjeje historike.
Përbërja e Këshillit Organizues
Këshilli do të përbëhet nga përfaqësues të organizatave dhe figurave të njohura të luftës së UÇK-së:
- Hysni Gucati – OVL-UÇK
- Fadil Shurdhaj – SHIL-UÇK
- Xhavit Jashari – SHFD-UÇK
- Ali Ahmeti – Ushtria Çlirimtare Kombëtare
- Shefket Musliu – Ushtria Çlirimtare e Preshevës, Medvegjës dhe Bujanocit
- Sokol Poga – OVL-UÇK Tiranë
- Agim Çeku
- Lahi Brahimaj
- Shukri Buja
- Ahmet Isufi
- Rahman Rama
- Nuredin Lushtaku
- Abdyl Mushkolaj
- Latif Gashi
- Rustem Berisha
Strukturat përkatëse të kategorive të dala nga lufta pritet që në ditët në vijim të delegojnë anëtarë të tjerë për plotësimin e Këshillit Organizues.
Vendimi hyn në fuqi menjëherë dhe është i zbatueshëm për të gjitha strukturat e OVL, SHIL dhe SHFD të UÇK-së./Telegrafi/