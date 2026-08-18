Kapet në flagrancë duke vjedhur në një shtëpi, arrestohet i dyshuari në Prishtinë
Policia e Kosovës ka bërë të ditur se ka arrestuar një person në Prishtinë, pasi është kapur në flagrancë duke vjedhur.
Rasti ka ndodhur të hënën, në ora 14:55.
“Prishtinë / 17.08.2026 – 14:55. Është arrestuar i dyshuari m/k për arsye se i njëjti ishte kapur në flagrancë duke vjedhur nga një shtëpi pronarët e së cilës jetojnë jashtë shtetit”, thuhet në raport.
I dyshuari pas intervistimit me vendim të prokurorit është dërguar në mbajtje. /Telegrafi/
Top Lajme
Jobs
Real Estate