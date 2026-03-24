Kapen imigrantë në rrugën rajonale Demir Kapi - Negotinë, ndalohet një person
Më 23.03.2026 në orën 23:30 në rrugën rajonale Demir Kapi - Negotinë, pranë vendit të quajtur "Ostrovo", oficerët e Stacionit të Policisë për Mbikëqyrjen Kufitare Mihajllovë e ndaluan B.E. (29) nga Republika e Turqisë.
"Më parë, gjatë marrjes së masave, në kryqëzimin "Tremnik", oficerët e policisë vunë re se disa persona kishin dalë nga automjeti "Skoda Kamik" me targa të Shkupit, të cilin ai e drejtonte. Së shpejti, automjeti u ndalua, B.E. u privua nga liria, dhe pas një kontrolli të zonës, u gjetën pesë migrantë nga Egjipti.
Personi u ndalua në një stacion policor, ndërsa migrantët u transferuan në Qendrën e Pranimit dhe Tranzitit Vinojug në Gjevgjeli.
Pas dokumentimit të plotë të rastit, kundër tij do të ngrihet një kallëzim përkatës", thonë nga MPB./Telegrafi/