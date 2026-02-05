Kaos nga stuhitë në Spanjë dhe Portugali, përmbytjet shkaktojnë ‘tërmete të çuditshme’ dhe përmbytin qytete
Një stuhi e fuqishme ka shkaktuar kaos në Spanjë dhe Portugali, duke përmbytur qytete, mbyllur autostrada dhe paralizuar transportin ajror e hekurudhor.
Të paktën një person ka humbur jetën në juglindje të Portugalisë pasi u mor nga rrjedha e fortë e ujit, ndërsa mijëra banorë janë evakuuar nga zonat e rrezikuara.
Në Andalusi, reshjet e rrëmbyeshme dhe erërat deri në 100 km/orë kanë shkaktuar rrëshqitje dheu dhe dëme në ndërtesa historike, përfshirë kullën ikonike Giralda në Sevilje.
Në provincën e Malagas u raportuan edhe lëkundje sizmike të pazakonta, që autoritetet lokale i lidhin me lëvizje nëntokësore të ujërave pas reshjeve intensive.
Situata ka shkaktuar kaos në Madrid, ku u mbyll autostrada pranë aeroportit Barajas dhe u raportuan përmbytje edhe në stacionet e metrosë.
Në Cadiz dhe Setubal, pamjet dramatike tregojnë rrugë të shndërruara në lumenj dhe banorë të shpëtuar me mjete emergjente.
Qindra ushtarë janë angazhuar për ndihmë, ndërsa shkollat dhe linjat hekurudhore janë mbyllur në disa rajone.
Autoritetet paralajmërojnë se moti ekstrem pritet të vazhdojë, duke rikthyer frikën nga përmbytjet shkatërrimtare të viteve të fundit. /Telegrafi/