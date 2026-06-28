eksperti ad

Një person është proceduar nga Policia e Kosovës nën dyshimin se ka kanosur ish-bashkëshorten e tij përmes rrjeteve sociale.

Sipas raportit 24-orësh të policisë, rasti ka ndodhur në Obiliq më 26 qershor 2026, ndërsa i dyshuari është shoqëruar në stacion policor një ditë më vonë, më 27 qershor.

Policia njofton se i dyshuari, mashkull kosovar, dyshohet se ka kanosur ish-gruan e tij përmes një rrjeti social.

Me vendim të prokurorit, ai është intervistuar dhe më pas është liruar në procedurë të rregullt, ndërsa rasti vazhdon të trajtohet sipas procedurave ligjore.

Kronika e ZezëLajme