Kandidati për ministër të Shëndetësisë bëhet viral me “vallëzimin e fitores” në Hungari
Një video e Zsolt Hegedűs, një prej figurave kyçe në ekipin e Péter Magyar, është bërë virale duke kaluar mbi një milion shikime brenda një nate.
Ai shihet si një nga kandidatët e mundshëm për ministër të Shëndetësisë i Hungarisë në të ardhmen.
Hegedűs është kirurg ortoped dhe ka punuar për vite në klinika të njohura në Mbretërinë e Bashkuar.
🔥 Dancing minister goes viral!
A victory dance by Zsolt Hegedűs has racked up over a million views overnight.
He’s one of the key figures in Péter Magyar’s team and a leading candidate for Hungary’s health minister.
A top orthopedic surgeon, he spent years working in leading… pic.twitter.com/9EqCxep9FK
— NEXTA (@nexta_tv) April 13, 2026
Ai u kthye në Hungari në vitin 2015 me synimin për të kontribuar në reformimin e sistemit shëndetësor.
Videoja e tij me “vallëzim fitoreje” ka tërhequr vëmendje të madhe në rrjetet sociale. /Telegrafi/
