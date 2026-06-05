Kandidati për deputet nga LVV, Metë Shatri u takua me gratë pensioniste
Kandidati për deputet nga Lëvizja Vetëvendosje (LVV-116) me numër 92, Metë Shatri është takuar me gratë pensioniste nga Prishtina.
Shatri përmes një postimi në rrjeton social në Facebook ka shkruar se motivimi dhe vullneti i tyre për të vazhduar të kontribuojnë për shtetin mbeten një shtysë e madhe.
Ai po ashtu tha se Qeveria Kurti vazhdon të përkrahë pensionistët përmes pakos “Inflacioni 2.0”,
“Kënaqësi të takohem me gratë pensioniste. Motivimi dhe vullneti i tyre për të vazhduar të kontribuojnë për shtetin mbeten një shtysë e madhe. Qeveria Kurti vazhdon të përkrahë pensionistët përmes pakos “Inflacioni 2.0”, një ndihmesë kjo e mirëpritur nga ta”, ka shkruar ai. /Telegrafi/