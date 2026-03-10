Kandidatët për çmimin Oscar do të marrin edhe këtë vit çanta dhuratash luksoze: Ato vlejnë më shumë se 100,000 dollarë
Ndërsa Hollywood-i po përgatitet për ceremoninë e 98-të të ndarjes së çmimeve Oscar, e cila do të zhvillohet natën e 15-16 marsit 2026, vëmendja e publikut nuk tërhiqet vetëm nga nominimet dhe tapeti i kuq, por edhe nga paketat e famshme të dhuratave që marrin të nominuarit.
Këto çanta luksoze njihen si çanta dhuratash "Të gjithë fitojnë" dhe u jepen aktorëve, aktoreve dhe regjisorëve më të nominuar - pavarësisht nëse fitojnë një çmim apo jo.
Shpërndarja e dhuratave nuk organizohet nga Akademia, por nga kompania e marketingut Distinctive Assets nga Los Angeles, e cila ka vite që përgatit këto pako dhuratash. Ideja është të shpërblehen të nominuarit dhe në të njëjtën kohë të promovohen marka të ndryshme, veçanërisht firmat e vogla, startup-et dhe kompanitë që mbështesin projekte sociale.
Foto: Reuters
Vlera e dhuratave në çantë zakonisht arrin gjashtë shifra dhe përfshin udhëtime luksoze, përvoja mirëqenieje, kozmetikë, produkte teknologjike dhe shërbime të ndryshme të pazakonta.
Themeluesi i Distinctive Assets, Lash Fary, tha se dhuratat nuk janë aty sepse të famshmëve u mungon diçka, por si një shenjë njohjeje për punën dhe kreativitetin e tyre, por edhe si një mundësi për të nxjerrë në pah markat interesante dhe inovative.
Çfarë ka në qeset e dhuratave "Të gjithë fitojnë"?
Sipas artikullit, dhuratat përfshijnë një sërë produktesh dhe përvojash luksoze dhe të pazakonta, duke përfshirë:
- qëndrimi në vilën private Essence of Dreams në Kosta Rika, me vlerë 9 milionë dollarë
- qëndrim dhe "përvojë jetese e përshtatur" për deri në 16 mysafirë në Can Nemo, një vilë në Ibiza, Spanjë
- një qëndrim në një vilë luksoze në Lapland, të ofruar nga Hideout Villas, për të vëzhguar dritat polare
- pushime dhjetëditore Wellness në Santani, i vetmi resort Wellness në Sri Lanka me një etiketë Michelin
- tërheqje shtatëditore Wellness në Golden Door California
- Liposuksion për konturimin e trupit në ArtLipo në Tampa, Florida.
- një paketë dizajni të brendshëm me çelës në dorë për ndërtesa banimi, nga projektimi deri te menaxhimi i projekteve të ndërtimit, nga CBespoke
- një procedurë e personalizuar me vlerë 25,000 dollarë e kryer nga Dr. Konstantin Vasjukevich, një kirurg plastik i fytyrës i çertifikuar në Nju Jork.
Foto: Reuters
Përveç kësaj, çantat përfshijnë dhurata të shumta shtesë, të tilla si produkte gurme, shërbime Wellness dhe përvoja të ndryshme luksoze.
Lista përfshin gjithashtu një test AncestryDNA me qasje në gjenealogji, çajra luksozë dhe ushqime gurme, produkte çokollate dhe ushqimesh të lehta të punuara me dorë, aksesorë mode dhe shami xhepi nga firmato, dhurata luksoze për kafshët shtëpiake, si dhe valixhe luksoze. /Telegrafi
Foto: Reuters