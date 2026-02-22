Inter Miami e nisi sezonin 2026 me një humbje zhgënjyese 3-0 ndaj Los Angeles FC në udhëtim, duke treguar se mbajtja e titullit nuk do të jetë e lehtë.

Pasi fituan Kupën MLS sezonin e kaluar, pritshmëritë ishin të larta, por LAFC tregoi forcë dhe qetësi para tifozëve të saj.

Golat e David Martínez, Denis Bouanga dhe Nathan Ordaz siguruan fitoren për vendasit.

Ylli argjentinas Lionel Messi, rikthyer nga një lëndim, luajti 90 minuta dhe tregoi shkëndija kreativiteti, duke lidhur lojën në të tretën e fundit.

Megjithatë, nuk arriti të gjejë golin, duke lënë Inter Miamin me një start të vështirë në sezonin e ri. /Telegrafi/


- YouTube www.youtube.com

Ndërkombëtare Futboll Sport
telegrafi sport app