Kamionë me ndihma hyjnë në Gaza pasi hapet kalimi kufitar në Rafah
Një autokolonë e kufizuar kamionësh me ndihma humanitare hyri në Rripin e Gazës të martën, më 3 shkurt, pas rihapjes së Kalimit Kufitar të Rafah.
Zyrtarët e shëndetësisë në Gaza vlerësojnë se gati 22.000 pacientë presin rihapjen e plotë të kalimit.
Izraeli pushtoi kalimin kufitar të Rafah në maj 2024, pothuajse nëntë muaj në luftën brutale të Tel Avivit në Rripin e Gazës, e cila ka vrarë më shumë se 71.000 njerëz dhe ka plagosur mbi 171.000 të tjerë që nga tetori 2023.
Terminali ishte planifikuar të rihapej në tetor sipas fazës së parë të një marrëveshjeje armëpushimi, por Izraeli refuzoi ta bënte këtë derisa të merrte të burgosurit e tij të fundit në Gaza, gjë që ndodhi javën e kaluar.
Pavarësisht armëpushimit, Izraeli ka vazhduar sulmet e tij, duke vrarë 524 njerëz dhe duke plagosur 1.360 të tjerë që nga 10 tetori, sipas zyrës së medias së Gazës. /AA/