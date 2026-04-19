Një video nga restoranti Kankal Horror në Varanasi të Indisë është bërë virale, duke treguar një anëtar të stafit me një kostum 'fantazmë' që bën që një djalë i vogël të bërtasë dhe të qajë, duke shkaktuar debat mbi përshtatshmërinë e përvojës.

Incidenti ndodhi në zonën Chetganj në vendin me temë horror, duke tërhequr kritika për shënjestrimin e fëmijëve të vegjël me frikë intensive, "vlerë shokuese", transmeton Telegrafi.

Në një video të postuar në llogarinë zyrtare të restorantit në Instagram, një anëtar i stafit i veshur me një kostum fantazmë i afrohet klientëve dhe përpiqet t'i trembë ata.

Ndërsa disa klientë duket se përgjigjen me shaka, një moment i veçantë ka tërhequr kritika të gjera. Një djalë i vogël shihet duke u shqetësuar dukshëm ndërsa anëtari i stafit afrohet, duke shpërthyer në lot dhe duke iu lutur vazhdimisht: "Të lutem Papa nahi".

Kamarieri vazhdon ta trembë fëmijën e frikësuar, me prindërit që nuk bëjnë asnjë lëvizje për të ndërhyrë.

Videoja është bërë virale që atëherë me 60 milionë shikime, megjithëse kryesisht për arsye negative. Shikuesit e kanë kritikuar të gjithë premisën dhe e kanë kritikuar institucionin për përparësimin e vlerës së shokut mbi ndjeshmërinë bazë.

Disa njerëz vunë në dyshim moralin e përdorimit të frikës për të shitur gjëra, veçanërisht kur kjo synon njerëz që nuk dinë se çfarë po ndodh. /Telegrafi/

