Kamarieri 'fantazmë' në restorantin me tematikë horror në Indi bën që një djalë të bërtasë
Një video nga restoranti Kankal Horror në Varanasi të Indisë është bërë virale, duke treguar një anëtar të stafit me një kostum 'fantazmë' që bën që një djalë i vogël të bërtasë dhe të qajë, duke shkaktuar debat mbi përshtatshmërinë e përvojës.
Incidenti ndodhi në zonën Chetganj në vendin me temë horror, duke tërhequr kritika për shënjestrimin e fëmijëve të vegjël me frikë intensive, "vlerë shokuese", transmeton Telegrafi.
Në një video të postuar në llogarinë zyrtare të restorantit në Instagram, një anëtar i stafit i veshur me një kostum fantazmë i afrohet klientëve dhe përpiqet t'i trembë ata.
Ndërsa disa klientë duket se përgjigjen me shaka, një moment i veçantë ka tërhequr kritika të gjera. Një djalë i vogël shihet duke u shqetësuar dukshëm ndërsa anëtari i stafit afrohet, duke shpërthyer në lot dhe duke iu lutur vazhdimisht: "Të lutem Papa nahi".
Kamarieri vazhdon ta trembë fëmijën e frikësuar, me prindërit që nuk bëjnë asnjë lëvizje për të ndërhyrë.
Videoja është bërë virale që atëherë me 60 milionë shikime, megjithëse kryesisht për arsye negative. Shikuesit e kanë kritikuar të gjithë premisën dhe e kanë kritikuar institucionin për përparësimin e vlerës së shokut mbi ndjeshmërinë bazë.
Disa njerëz vunë në dyshim moralin e përdorimit të frikës për të shitur gjëra, veçanërisht kur kjo synon njerëz që nuk dinë se çfarë po ndodh. /Telegrafi/