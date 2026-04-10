Kamala Harris: Mund të kandidoj përsëri për presidente në 2028
Ish-zëvendëspresidentja amerikane Kamala Harris tha se po shqyrtonte mundësinë e kandidimit përsëri për presidente në vitin 2028.
Harris, e cila u paraqit në një takim të Rrjetit Kombëtar të Veprimit, një organizatë për të drejtat civile e themeluar nga Reverendi Al Sharpton, u pyet nëse do të kandidonte përsëri.
“Ndoshta, ndoshta. Po mendoj për këtë”, tha Harris, ndërsa turma në eventin e New York City brohoriste.
Harris shtoi se do të merrte në konsideratë një kandidim në kontekstin e asaj se kush mund të bënte punën më të mirë si president për popullin amerikan.
Harris, e cila shërbeu si zëvendëspresidente nën presidentin Joe Biden, humbi kandidaturën e saj presidenciale të vitit 2024 ndaj presidentit Donald Trump, i cili fitoi si votën popullore ashtu edhe atë të Kolegjit Zgjedhor.
Harris më parë ka shërbyer si senatore amerikane dhe si prokurore e përgjithshme e Kalifornisë, ndër të tjera. /Telegrafi/