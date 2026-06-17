"Kam pasur ditë të vështira, por tani jam si Nadal", Messi tregon pse qau në mes të ndeshjes
Pasi e kënaqi përsëri botën me lojën e tij dhe shënoi një het-trik në ndeshjen e parë të grupit në Kupës së Botës, futbollisti argjentinas Lionel Messi e krahasoi veten me tenistin legjendar spanjoll Rafael Nadal.
Messi e la pas mbrëmjen me një paraqitje spektakolare. Edhe pse është në vitin e 39-të të jetës, ky yll legjendar mëngjesin e sotëm (e mërkurë) i solli Argjentinës një fitore bindëse ndaj Algjerisë me rezultatin 3-0.
Ai i shënoi të tre golat vetë dhe shënoi edhe një herë ditën e futbollit. Dhe gazetarët ishin të interesuar se cili është sekreti i suksesit dhe çfarë është thelbësore që, në moshën 39-vjeçare, ai të kënaqë publikun sportiv.
Leo Messi crying after his goal 🥹🥹
pic.twitter.com/s4vZvOWIsx
— All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) June 17, 2026
Argjentinasi thotë se kohët e fundit ka parë një dokumentar për Rafael Nadalin dhe se etja e tij për fitore dhe dëshira për t’u ndier mirë në fushë e mbajnë atë midis më të mëdhenjve.
"Më ka pëlqyer të luaj futboll që kur isha fëmijë dhe kur ndihem mirë kështu, jap gjithçka. Tani po shikoj një dokumentar për Rafael Nadalin dhe mendoj se jemi shumë të ngjashëm në këtë kuptim. Dua të ndihem mirë. Nëse jam në formë të mirë, do të jem aty dhe do të jap gjithçka", tha Messi.
Messi ka barazuar rekordin e Kloses për më shumë gola në Kupat e Botës. Messi dhe Klose janë tani në krye të listës me nga 16 gola secili, të ndjekur nga Ronaldo Nazario da Lima me 15.
Argjentinasi i famshëm qau pas golit të parë. Ai e shpjegoi këtë para kamerave.
"Lotët e mi pas golit të parë? Pata disa ditë të vështira. Nuk kishin lidhje me futbollin. Dhe ato ndjenja ishin për shkak të kësaj. I falënderoj shokët e ekipit, stafin e trajnerëve dhe delegacionin që më ndihmuan", përfundoi argjentinasi, i cili shënoi kështu tregolëshin e tij të parë në Kupën e Botës. /Telegrafi/
❤️🩹 Leo Messi: “I cried after the first goal, yes… but it was something completely unrelated to football”.
“I went through some difficult days, but I’m grateful to the entire delegation and my teammates because they were always by my side, giving me a lot of strength”. pic.twitter.com/HMJXmnvDtl
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 17, 2026