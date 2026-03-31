Kallëzim penal ndaj një personi nga Velesi, i mori 4 mijë euro një banori të Negotinës
Kallëzim penal është ngritur kundër një personi nga Velesi për dyshimin se ai në mënyrë mashtruese ka marrë 4,000 euro nga një person nga Negotina.
"DPB Negotinë ka ngritur kallëzim penale në Prokurorinë Themelore Publike në Kavadar kundër A.S 67-vjeçar nga Velesi, për dyshimin se ka kryer një vepër penale "mashtrim". Më 19 shkurt në Negotinë, i akuzuari nga një person 76-vjeçar nga Negotina ka kërkuar 4,000 euro për t'ia treguar një personi tjetër, me qëllim që të vërtetojë se euro është monedhë e vlefshme në vend, pas së cilës ai nuk i ka kthyer paratë".
"Menjëherë pas kësaj, pas masave të marra, i akuzuari është gjetur dhe është privuar nga liria, pas së cilës në një intervistë zyrtare në stacionin policor, ai e ka pranuar krimin, dhe është kryer edhe identifikim nga i dëmtuari", njoftoi sot SPB Veles.