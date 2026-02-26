Kallëzim penal ndaj Fatmir Deharit dhe dy personave tjerë, dyshohen për keqpërdorim të buxhetit komunal me rreth 23.000 euro
Ndaj ish-kryetarit të Kërçovës, Fatmir Dehari, dhe dy personave të tjerë fizikë dhe një personi juridik janë ngritur kallëzime penale për keqpërdorim dhe sjellje të pakujdesshme.
Ata dyshohen se kanë dëmtuar buxhetin e komunës së Kërçovës me një shumë prej mbi 1.400.000 denarësh, ose rreth 23.000 eurosh.
Sipas Ministrisë së Brendshme, "DPB Kërçovë ngriti kallëzim penal kundër F.D. (52) nga fshati Sërbica e Kërçovës, për shkak të dyshimit për kryerjen e veprës penale "keqpërdorim i pozitës dhe autoritetit zyrtar", kundër B.K. (46) nga fshati Arangjel i Kërçovës për shkak të dyshimit për kryerjen e veprës penale "kryerje e pakujdesshme e detyrës në shërbim", kundër D.S. (41) nga fshati Dlapkin Dol i Kërçovës për veprën penale "keqpërdorim i procedurës për thirrje publike, dhënie të kontratës së prokurimit publik ose partneritetit publik-privat", si dhe kundër një personi juridik me seli në Dlapkin Dol.
Siç njoftojnë nga policia, "më 08.01.2025, F.D., në cilësinë e kryetarit të komunës së Kërçovës, duke shfrytëzuar pozicionin e tij zyrtar, miratoi një plan për prokurim publik për vitin 2025 për komunën e Kërçovës në kundërshtim me dispozitat e Ligjit për Veprimtari Komunale. Edhe pse komuna e Kërçovës ka një ndërmarrje publike komunale, F.D. ia besoi të gjitha aktivitetet komunale personit juridik të raportuar me seli në Dlapkin Dol me qëllim të përfitimit të përfitimeve më të mëdha pronësore në dëm të buxhetit të komunës së Kërçovës.
I dyshuari i dytë, një person i autorizuar përgjegjës për mirëmbajtjen e sipërfaqeve të gjelbra, nuk ushtroi mbikëqyrjen e duhur dhe veproi me neglizhencë në kryerjen e kompetencave dhe detyrave të tij, ndërsa i ankuari i tretë, në cilësinë e tij si menaxher i personit juridik, shkeli me vetëdije rregulloret e procedurës së tenderit publik.
Kështu, shuma totale e parave të paguara për mirëmbajtjen e gjelbërimit përreth ndërtesës komunale arrin në 1.457.205 denarë, në dëm të komunës së Kërçovës./Telegrafi/