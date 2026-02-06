Kallëzim penal ndaj disa zyrtarëve, merrnin para për nxjerrje më të shpejtë të dokumenteve personale
Departamenti për kontroll të brendshëm, hetime penale dhe standardet profesionale në Ministrinë e Brendshme ka ngritur kallëzim penal në Prokurorinë kompetente kundër dy zyrtarëve të policisë, një mësueseje dhe një zjarrfikësi, të cilët, në periudhën shkurt-prill 2024, së bashku, me marrëveshje paraprake, krijuan një skemë në të cilën organizuan dhe zbatuan procedurat për lëshimin e dokumenteve personale (kartë identiteti, pasaportë dhe patentë shoferi), me qëllim përfitimin e paligjshëm pasurore.
Prokuroria Themelore Publike kompetente për NKOK, siç informohet nga Ministria e Brendshme, ka ngritur kallëzim penal kundër dy zyrtarëve të policisë për marrjen e një shpërblimi për ndikim të paligjshëm dhe pranim ryshfeti, si dhe kundër një mësueseje dhe një zjarrfikësi për kryerjen e veprës penale të marrjes së një shpërblimi për ndikim të paligjshëm.
“Të pandehurit, në periudhën shkurt-prill 2024, së bashku, me marrëveshje paraprake, krijuan një skemë në të cilën organizuan dhe zbatuan procedurat për lëshimin e dokumenteve personale (letërnjoftim, pasaportë dhe patentë shoferi), me qëllim përfitimin e dobisë pasurore të paligjshme, në mënyrë që të pandehurit e tretë dhe të katërt gjetën qytetarë të interesuar që kishin nevojë të përgatitnin dokumente personale, të cilët u dhanë të dhënat e tyre personale në formën e fotografive, dhe këto fotografi iu dërguan të pandehurit të dytë P.P.”, thuhet në njoftimin e Ministrisë së Brendshme.
I pandehuri i dytë ndërmjetësoi dhe ndërhyri tek qytetarët e interesuar për të filluar procedurën për lëshimin e dokumenteve personale, në një mënyrë që e inkurajoi të pandehurin e parë M.S., i cili si person zyrtar kryente veprimet e fotografimit dhe pranimit të kërkesave, si detyra të tij të rregullta pune.
“Veprimet e lartpërmendura u kryen në bazë të një marrëveshjeje paraprake për një kompensim të caktuar monetar me një çmim, kohë dhe metodë ekzekutimi të përcaktuar saktësisht me role të përcaktuara qartë, duke krijuar një mënyrë paralele joformale veprimi me të cilën, në këmbim të kompensimit monetar, ata mundësuan realizimin më të shpejtë të së drejtës për shërbim publik, me qëllim përfitimin material të paligjshëm, duke shkelur parimin e qasjes së barabartë të qytetarëve në shërbimet publike”, njofton Ministria e Brendshme.
Padia penale, siç njoftoi Ministria e Brendshme, është ngritur kundër M.S., zyrtar policie në SPB Shkup, në kohën e kryerjes së krimit, i caktuar me urdhër në Sektorin për Çështje Administrative në Shkup, për shkak të ekzistencës së bazave të dyshimit se ka kryer veprën penale të keqpërdorimit të detyrës dhe autoritetit zyrtar dhe veprën penale të pranimit të ryshfetit, P.P., zyrtar policie në Njësinë e Policisë Ndërhyrëse në SPB Shkup, për shkak të ekzistencës së bazave të dyshimit se ka kryer veprën penale të marrjes së shpërblimit për ndikim të paligjshëm dhe veprën penale të pranimit të ryshfetit, V.R., e punësuar si mësuese në një shkollë të mesme në Shkup, për shkak të ekzistencës së bazave të dyshimit se ka kryer veprën penale të marrjes së shpërblimit për ndikim të paligjshëm dhe A.S., i punësuar si zjarrfikëse në Qytetin e Shkupit, për shkak të ekzistencës së bazave të dyshimit se ka kryer veprën penale të marrjes së shpërblimit për ndikim të paligjshëm.