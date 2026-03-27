Kallëzim penal kundër tre personave fizikë dhe një personi juridik, dëmtuan buxhetin e NP "Pyjet kombëtare" me mbi tre milionë denarë
Zyra për Çështje të Jashtme Kriminalistike në Kërçovë ka ngritur kallëzim penal kundër një personi juridik nga një fshat në komunën e Makedonski Brodit dhe B.B. (21) nga Kërçova, drejtues i personit juridik, për shkak të dyshimit për kryerje të dy veprave penale "vjedhje", kundër B.B. (45) nga fsh. Pllasnicë për shkak të dyshimit për kryerje të veprave penale "ushtrimi i transportit publik pa licencë" dhe "përdorimi i dokumentit me përmbajtje të rreme" dhe kundër G.P. (50) nga Kërçova, punonjës i NP "Pyjet Nacionale", për shkak të dyshimit për kryerjen e veprës penale "punë e pandërgjegjshme në detyrë".
"Gjatë viteve 2024 dhe 2025, i denoncuari i parë ka lidhur kontrata shitblerjeje të druve për ngrohje me Ndërmarrjen Publike Pyjet Nacionale, filiali Lopushnik - Kërçovë, dhe më pas, më 27.08.2025, në bazë të kontratave, i denoncuari i katërt G.P. ka përgatitur letër përcjellëse në të cilën ka futur përmbajtje të rreme dhe si të tillë i denoncuari i tretë B.B. e ka përdorur atë si provë në procedurat ligjore dhe e ka transportuar drurin me mjet transportues "Man" pa poseduar licencë për ushtrimin e transportit publik".
"Përveç kësaj, personi i denoncuar juridik ka kryer vjedhjen e 852,5 metrave kub dru për ngrohje shtesë, me të cilat i është shkaktuar dëm material buxhetit të NP "Pyjet nacionale" në shumën prej afërsisht 3.191.760 denarësh", thonë nga MPB.