Kaka vlerëson Ancelottin dhe bën parashikimin për Kupën e Botës
Ish-ylli i Milanit dhe Real Madridit, Leite Kaka, ka ndarë mendimet e tij për ish-trajnerin e tij, Carlo Ancelotti, dhe ekipin kombëtar të Brazilit për Kupën e Botës 2026.
Kaka dha një intervistë të hollësishme për La Gazzetta dello Sport të mërkurën, duke ndarë mendimet e tij për gjithçka që e rrethon, por në veçanti për kombëtaren e Brazilit.
Trajneri italian Ancelotti do të marrë pjesë në Kupën e Botës për herë të parë si trajner kryesor, pasi u emërua në krye të ekipit kombëtar të Brazilit majin e kaluar.
Asnjë komb nuk ka fituar më shumë tituj të Kupës së Botës sesa Brazili (pesë), me fitoren e tyre të fundit në Japoni dhe Korenë e Jugut në vitin 2002. Megjithatë, që atëherë, ata kanë shkuar më tej se faza çerekfinale vetëm një herë.
Kaka beson se, me historinë e tyre dhe një trajner të fortë si Ancelotti në krye, Brazili do të jetë gjithmonë midis pretendentëve për titullin e Kupës së Botës, edhe nëse aktualisht nuk janë 'në tre vendet e para'.
“Ancelotti është personi i duhur në këtë moment për Brazilin, i cili, duke pasur parasysh historinë e tij, gjithmonë konsiderohet ndër favoritët. Ndoshta jo në tre të parët, por është një ekip i mirë dhe Carlo është Carlo”, ka thënë fillimisht Kaka.
“Jam i bindur, kam qenë mjaft me fat që kam luajtur në tre Kupa Bote dhe e di sa emocionuese mund të jetë. Të kesh një turne të mirë pas kaq shumë zhgënjimesh do të ishte shumë mirë për vendin”, përfundoi ish-ylli brazilian. /Telegrafi/