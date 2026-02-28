"Ka shenja se lideri i Iranit ka vdekur", deklarata e parë e Netanyahut pas sulmeve
Benjamin Netanyahu sapo ka përfunduar dhënien e një deklarate mbi Iranin.
“Fushata ushtarake e Izraelit në vend do të vazhdojë për aq kohë sa të jetë e nevojshme”, tha kryeministri izraelit, dhe konflikti do të sjellë "paqe të vërtetë".
Ai thotë se të gjithë e dinë se "një regjim kaq vrasës" nuk duhet të ketë armë bërthamore që mund të "vazhdojnë të kërcënojnë të gjithë njerëzimin".
"Dëshirojmë të falënderojmë popullin e guximshëm iranian që po çlirohet nga ato lidhje të tmerrshme me atë regjim", shton Netanyahu.
"Kjo është një mundësi për të bërë diçka. Mos rrini duarkryq, sepse do të vijë ky moment dhe do t'ju kërkohet të dilni në rrugë me masa, sepse duhet ta përfundoni këtë punë dhe duhet ta rrëzoni dhe zhdukni këtë regjim”, vazhdoi ai.
Ndërsa ministria e jashtme e Iranit na tha pak kohë më parë se Udhëheqësi Suprem Ajatollah Ali Khamenei është "i sigurt dhe shëndoshë e mirë", Netanyahu deklaroi se ka "shenja" që ai "nuk është më".
Megjithatë, ai nuk e konfirmoi në mënyrë të qartë vdekjen e tij. /Telegrafi/