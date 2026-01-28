Ka qenë në lidhje me DiCaprion dhe tani po pushton Hollywoodin - kush është Camila Morrone?
Camila Morrone është një aktore dhe modele 28-vjeçare, e rritur në zemër të Hollywoodit.
Ajo është vajza e aktorëve argjentinas Maximo Morrone dhe Lucila Polak, dhe pas divorcit të prindërve, nëna e saj u lidh me Al Pacinon, të cilin Camila e konsideron babanë e saj të dytë.
Camila filloi karrierën si modele, ndërsa debutimi i saj në film ishte në 2013.
Ajo arriti famë të madhe me rolin e saj si Camila Dunne në serialin "Daisy Jones & The Six".
Gjithashtu, ishte në një lidhje të njohur me Leonardo DiCaprio për katër vjet.
Sot ajo është e lidhur me regjisorin Cole Bennett.
Aktualisht, Morrone po tërheq vëmendjen në serialin "The Night Manager", ku luan rolin e Roxane Bolanos, një grua e fuqishme me origjinë kolumbiane.
Roxana shquhet për stilin e saj të sofistikuar, me veshje luksoze si ato të Versace dhe konsiderohet një figurë e fortë.
Kostumografia e saj është frymëzuar nga Penelope Cruz, Bianca Jagger dhe stilistë latino-amerikanë si Johanna Ortiz.
Foto: Prime Video
Për Camilan, ky rol i ri është një mundësi për të treguar talentin e saj si aktore, duke u distancuar nga fama personale dhe duke u fokusuar tek puna dhe profesionalizmi. /Telegrafi/