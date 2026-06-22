“Ka progres”, thonë ndërmjetësit, pas bisedimeve Iran-SHBA drejt përfundimit të luftës
Irani dhe Shtetet e Bashkuara ranë dakord të hënën të krijojnë linja komunikimi për të mbajtur të hapur Ngushticën jetike të Hormuzit dhe për t'i dhënë fund luftimeve në Liban, thanë ndërmjetësit, pas raundit të parë të bisedimeve në Zvicër drejt përfundimit të luftës në Lindjen e Mesme.
Ekipet e udhëhequra nga zëvendës-presidenti i SHBA-së, JD Vance dhe Mohammad Bagher Ghalibaf i Iranit hapën bisedimet të dielën, si pjesë e një periudhe negociuese dy-mujore të përcaktuar sipas një marrëveshjeje paraprake të arritur javën e kaluar.
Ndërmjetësit Pakistani dhe Katari thanë se negociatorët arritën një marrëveshje mbi një “udhërrëfyes drejt arritjes së një marrëveshjeje përfundimtare brenda 60 ditëve”, me bisedime teknike që do të vazhdojnë për pjesën tjetër të javës në vendpushimin zviceran të Burgenstock.
“Është bërë përparim inkurajues, duke përfshirë krijimin e një mekanizmi për bisedime të mëtejshme teknike”, thanë ata, duke detajuar një kanal kontakti të krijuar për të “shmangur incidentet dhe keqkomunikimin” në Ngushticën e Hormuzit, shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi.
Një "ndalim konflikti" midis palëve dhe autoriteteve libaneze është rënë dakord gjithashtu për të parandaluar shpërthimin e përsëritur të luftimeve, thanë ata.
Teherani në fakt e kishte mbyllur Ngushticën e Hormuzit në hakmarrje ndaj sulmeve të përbashkëta nga Izraeli dhe Shtetet e Bashkuara më 28 shkurt që shkaktuan luftën në Lindjen e Mesme.
Libani u përfshi në konflikt ndërsa Hezbollahu, aleat i Iranit, sulmoi Izraelin për shkak të luftës kundër Teheranit, duke shkaktuar bombardimin e vendit fqinj nga izraelitët.
Pas një serie nisjesh të gabuara, Uashingtoni dhe Teherani më në fund nënshkruan javën e kaluar një memorandum mirëkuptimi për t'i dhënë fund konfliktit që përfshinte një dispozitë për t'i dhënë fund luftimeve në Liban midis Izraelit dhe Hezbollahut.
"Ndërmjetësimi i palodhur pakistanez dhe katarian ka sjellë përparim të madh për t'i dhënë fund Luftës në Liban", shkroi Ministri i Jashtëm i Iranit, Abbas Araghchi, në X pas bisedimeve të nivelit të lartë në Zvicër.
Zhvillimi erdhi pas një fillimi të pasigurt të negociatave, me delegacionin e Republikës Islamike që u largua në përgjigje të kërcënimeve të presidentit të SHBA-së Donald Trump për të goditur Iranin për mbështetjen e tij për Hezbollahun të dielën.
Trump kishte paralajmëruar për sulme të reja ndaj Iranit nëse ai nuk “i ndalonte menjëherë përfaqësuesit e tyre të paguar shumë në Liban nga shkaktimi i problemeve”.
Irani u kundërpërgjigj me një paralajmërim të vetin.
“Do të ishte më mirë të ishin të kujdesshëm me deklaratat e tyre; forcat tona të armatosura janë të gatshme t'u përgjigjen atyre në një mënyrë tjetër. Pavarësisht se çfarë thonë, ne jemi ata që veprojmë”, tha kryenegociatori i Iranit, Mohammad Bagher Ghalibaf.
Ndërkohë, kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu theksoi se trupat do të qëndronin në Libanin jugor "për aq kohë sa të jetë e nevojshme" dhe u zotua se "nuk do ta lejonte Iranin të pajiset me armë bërthamore".
Nuk pati reagim të menjëhershëm nga negociatorët amerikanë, por çmimet e naftës së papërpunuar ranë, ndërsa aksionet shënuan rritje kryesisht në Azi, ndërsa progresi i raportuar nga ndërmjetësit nxiti optimizëm. /Telegrafi/