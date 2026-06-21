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“Ne e shkatërruam boshtin terrorist të Iranit”, tha kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu, duke renditur anëtarët e Hamasit që u vranë.

“Në Liban, ne shpërthyem pejxherët”, shtoi ai, duke iu referuar sulmit famëkeq me pejxherë, transmeton Telegrafi.

Me tonin e tij triumfues, ai vazhdoi: “Ne shkatërruam mbi 90% të 150,000 raketave dhe raketave që Hezbollahu i mobilizoi kundër nesh”.

Kryeministri izraelit ndër tjera theksoi se krijuan një zonë sigurie në Gaza, në Siri dhe Liban – duke u zotuar se do ta mbajnë atë për aq kohë sa është e nevojshme për të mbrojtur popullin izraelit.

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