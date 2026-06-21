Netanyahu: Do t’i mbajmë trupat në Gaza, Siri dhe Liban ‘për aq kohë sa është e nevojshme’
“Ne e shkatërruam boshtin terrorist të Iranit”, tha kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu, duke renditur anëtarët e Hamasit që u vranë.
“Në Liban, ne shpërthyem pejxherët”, shtoi ai, duke iu referuar sulmit famëkeq me pejxherë, transmeton Telegrafi.
Me tonin e tij triumfues, ai vazhdoi: “Ne shkatërruam mbi 90% të 150,000 raketave dhe raketave që Hezbollahu i mobilizoi kundër nesh”.
Kryeministri izraelit ndër tjera theksoi se krijuan një zonë sigurie në Gaza, në Siri dhe Liban – duke u zotuar se do ta mbajnë atë për aq kohë sa është e nevojshme për të mbrojtur popullin izraelit.
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