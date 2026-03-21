Ka nisur faza më e ndjeshme astrologjike: Pse duhet të jeni më të kujdesshëm tani
E vërteta del në sipërfaqe, marrëdhëniet testohen dhe vendimet bëhen të pashmangshme – kjo periudhë mund të jetë më intensive nga sa mendoni
Ndërsa shumëkush u lehtësua kur kjo fazë e famshme astrologjike përfundoi, ekspertët paralajmërojnë për një periudhë tjetër, më pa
k të njohur, por shpesh edhe më intensive – koha e “hijes retrograde”, e ashtuquajtura “retroshade” e Merkurit.
Kjo fazë, që ka nisur më 20 mars dhe zgjat deri më 9 prill, sjell një valë emocionesh, situatash të pazgjidhura dhe të vërtetash që dalin në sipërfaqe pikërisht atëherë kur nuk e prisni.
Nëse mendonit se më e keqja ka kaluar, ndoshta tani është momenti të jeni edhe më të kujdesshëm.
Çfarë është në të vërtetë “hija retrograde” e Merkurit?
“Retroshade” është periudha që vjen para dhe pas Merkurit retrograd, kur planeti kalon sërish në të njëjtat gradë dhe na rikthen te temat që i kemi kaluar më herët.
Me fjalë të thjeshta, situatat që kanë nisur më parë tani kërkojnë vendime përfundimtare.
Është një kohë kur të vërtetat dalin në dritë, marrëdhëniet rivlerësohen, historitë e vjetra rikthehen, por me informacione të reja .
Prandaj shumëkush beson se kjo periudhë mund të jetë edhe më e vështirë se vetë Merkuri retrograd, sepse tani nuk ka më justifikime, duhet të vendosni si do të vazhdoni, transmeton Telegrafi.
Emocionet janë të përforcuara – kujdes çfarë thoni
Meqenëse kjo “hije retrograde” ndodh në shenjën e Peshqve, emocionet janë më intensive se zakonisht.
Mund të ndodhë që të reagoni më impulsivisht, ta keni më të vështirë të falni ose, më në fund, të ndërprisni marrëdhënie që ju kanë rënduar prej kohësh.
Prandaj këshilla është e thjeshtë, por e rëndësishme: zgjidhni fjalët me kujdes dhe tregohuni të butë, si ndaj të tjerëve, ashtu edhe ndaj vetes.
Si ndikon “hija retrograde” te shenja juaj e horoskopit
Dashi
Mund të ndjeni nevojën të tërhiqeni dhe të mbroni energjinë tuaj. Zgjidhni me kujdes shoqërinë, jo të gjithë kanë qëllime të mira.
Demi
Është koha të shihni qartë se kush janë miqtë e vërtetë. Ata që kanë qëndruar pranë jush meritojnë besimin dhe vëmendjen tuaj.
Binjakët
Edhe pse përparimi në punë mund të vonohet, tani keni mundësinë të tregoni sa vleni. Mos e nënvlerësoni veten.
Gaforrja
Planet për udhëtime mund të komplikohen. Në vend që të shqetësoheni, përpiquni të përshtateni me situatën.
Luani
Mund të zbuloni diçka personale ose pa dashje të ndani një sekret. Megjithatë, kjo mund t’i forcojë marrëdhëniet më shumë nga sa mendoni.
Virgjëresha
Një ish-partner mund të rikthehet në jetën tuaj. Kjo është një mundësi për ta mbyllur një kapitull – në mënyrën që ju përshtatet.
Peshorja
Energjia juaj është e shteruar. Para se të merrni përsipër angazhime të reja, jepini vetes kohë për pushim.
Akrepi
Bllokada krijuese mund të jetë zhgënjyese, por frymëzimi do të vijë kur nuk e prisni – jashtë rutinës.
Shigjetari
Mund të pendoheni për një vendim që lidhet me shtëpinë. Mos u nxitoni – prisni të kalojë kjo periudhë para ndryshimeve të reja.
Bricjapi
Kujdes të mos humbni shumë në fantazi. Është e rëndësishme të qëndroni me këmbë në tokë dhe të shihni realitetin.
Ujori
Balanca mes dhënies dhe marrjes në marrëdhëniet tuaja vihet në fokus. Nëse gjithmonë jepni ju, është koha ta ndryshoni këtë.
Peshqit
E kaluara dhe emocionet mund t’ju pushtojnë, por pikërisht tani keni mundësinë t’i lini pas dhe të ecni përpara.
Kjo periudhë nuk duhet injoruar
“Hija retrograde” nuk është një periudhë që duhet t’ju frikësojë, por është një kohë që kërkon sinqeritet dhe pjekuri.
Gjithçka që keni shtyrë apo fshehur tani del në sipërfaqe, dhe vendimet që merrni në javët në vijim mund të kenë ndikim afatgjatë.
Prandaj ndaluni, dëgjoni veten dhe mos merrni vendime me nxitim, sepse pikërisht tani, më shumë se kurrë, ajo që zgjidhni mund të mbetet. /Telegrafi/