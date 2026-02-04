Juventusi do të tentojë sërish për Kolo Muanin, por pa e përfshirë Khephren Thuramin
Juventusi pritet të rikthehet në garë për nënshkrimin e Randal Kolo Muani gjatë merkatos së verës, kur sulmuesi francez të kthehet te Paris Saint-Germain pas huazimit te Tottenham.
Megjithatë, klubi bardhezi nuk është i gatshëm të përfshijë Khephren Thuram në asnjë marrëveshje të mundshme.
Bianconerët nuk e kanë fshehur asnjëherë dëshirën për ta rikthyer Kolo Muanin në Torino, interes që ka qenë i pranishëm si verën e kaluar ashtu edhe gjatë merkatos së janarit. Sulmuesi kishte lënë përshtypje pozitive gjatë huazimit të tij nga janari deri në korrik të vitit 2025, përfshirë paraqitjet në Kupën e Botës për Klube FIFA, ku regjistroi 10 gola në 22 ndeshje zyrtare, së bashku me tri asistime.
Megjithatë, negociatat për një huazim të ri me opsion blerjeje në fund të sezonit nuk u finalizuan dhe lojtari u transferua përkohësisht te Tottenham.
Juventusi tentoi sërish ta siguronte shërbimet e tij edhe muajin e kaluar, por Spurs refuzuan të ndërpresin marrëveshjen e huazimit para kohe.
Sipas burimeve të shumta, përfshirë analistin e transferimeve Fabrizio Romano dhe Calciomercato.com, Juventusi po përgatit një tjetër ofensivë për sezonin e ardhshëm. Kontrata e 27-vjeçarit me PSG-në është e vlefshme deri në qershor të vitit 2028, ndërsa klubi francez kishte paguar 95 milionë euro për ta transferuar atë nga Eintracht Frankfurt në vitin 2023.
Ndërkohë, çdo hipotezë për një shkëmbim që do të përfshinte Khephren Thuram në një marrëveshje për Kolo Muanin konsiderohet e pabazë. Raportohet se Juventusi është shumë i kënaqur me paraqitjet e mesfushorit francez dhe synon t’i ofrojë atij një kontratë të re me kushte financiare më të mira. /Telegrafi/